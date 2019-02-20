С начала года в Кировской области выявлено 84 случая заболевания гриппом.

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила областной эпидпорог на 6%.

Число заболевших достигло 11826 человек.

Среди пациентов дети составляют 67%, в возрастной группе 0 - 2 года рост на 8,5%.

Среди населения старше 15 лет прирост ОРВИ составил 7,9%.

При обследовании за неделю 138 больных грипп был выявлен в 35 случаях. С начала года обследовано 437 больных, вирусы гриппа выявлены у 84 человек: подтип H3N2 (гонконгский) – 62 случая, H1N1 (свиной) – 22 случая.

В образовательных организациях введены ограничения на массовые мероприятия, вводятся поэтапно ограничительные мероприятия на посещение школ, начиная с классов с большим числом заболевших.

За неделю прекращали очный образовательный процесс 76 классов в 17 школах области. Полностью закрытых школ нет.