В Кирове освободили заведующую поликлиникой, задержанную по делу о гибели трехлетней девочки.

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Решение было принято после ходатайства Национальной медицинской палаты РФ. Об этом сообщила пресс-служба данной организации.

Напомним, заведующую поликлиникой КОГБУЗ "Кировская клиническая больница №7" задержали по делу о халатности должностных лиц органов профилактики и здравоохранения в связи с гибелью трехлетней девочки, которую мать оставила запертой на неделю в квартире.

Ребенок умер от обезвоживания и голода.

По информации пресс-службы Национальной медицинской палаты РФ, девочка наблюдалась в детской поликлинике с рождения до 8 месяцев. После на прием родители ребенка не являлись, за медпомощью не обращались, хотя приглашались медицинской организацией на осмотр в поликлинику.

Также выяснилось, что участковая медсестра несколько раз приходила домой к ребенку и звонила по телефону, но на звонки никто не отвечал. Во время последнего визита бабушка ребенка по домофону сообщила, что ее дочь и внучка проживают по другому адресу, но по какому именно - она не знает.

По информации СК РФ, в квартире на улице Щорса г. Кирова девочка жила в условиях, опасных для жизни и здоровья, а ее мать не раз высказывала знакомым желание сдать ребенка в детдом.

Ситуацию с задержанием зав. поликлиникой сегодня прокомментировал губернатор Кировской области Игорь Васильев:

"Та ситуация, которая произошла по отношению к заведующей поликлинникой она, на мой взгляд и по мнению министра здравоохранения РФ, не допустимая в плане принятия подобного рода мер".

Прокуратура Кировской области начала проверку соблюдения конституционных прав задержанной женщины.

Ситуацию прокомментировали в "Ассоциации медработников Кировской области".

Елена Томинина, президент КРОО "Ассоциация медицинских работников Кировской области":

"Есть у нас сомнения и вопросы в обоснованности ее заключения под стражу. Вместе с профсоюзом работников здравоохранения мы были в прокуратуре Кировской области и подали письмо с просьбой разобраться в законности помещения под стражу заведующей поликлиники".

В знак поддержки коллеги накануне подали заявление на увольнение сто кировских врачей-педиаторов. По информации минздрава, сейчас все они находятся на своих местах и работают по обычному графику.

Мария Савинова, главный врач Детского клинического консультативно-диагностического центра:

"Заявления, действительно, были написаны. Вчера вечером в моем кабинете они оказались на моем рабочем столе. Сейчас ситуация под контролем, с каждым состоялся разговор. На сегодняшний день все врачи-педиаторы работают в штатном режиме."

По информации минздрава, заведующая поликлиники № 7 уже находится дома и готова вновь приступить к работе.

Расследование уголовного дела продолжается.