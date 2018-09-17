В Кировской области 22 инвалидам вернули деньги, потраченные на поездки на процедуру гемодиализа в медучреждения.

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Прокуратура Лебяжского района Кировской области провела проверку соблюдения законодательства о лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан.

Основанием послужила жалоба местной жительницы. В КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» ей отказали в компенсации затрат на проезд из районного центра в город Киров к месту проведения медицинских процедур и обратно.

Женщина - инвалид 1 группы, страдает хронической почечной недостаточностью. С 2010 года находится на заместительной почечной терапии и 3 раза в неделю по 4 часа в день за счет бюджетных средств проходит гемодиализ.

С мая по сентябрь 2018 года из-за отсутствия общественного транспорта Лебяжье - Киров ей пришлось добираться на процедуры на такси за свой счет.

Рассмотрев иск, Советский районный суд Кировской области признал требования прокуратуры района законными и обоснованными, взыскал с КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» в пользу заявительницы денежные средства в счет компенсации понесенных расходов по оплате такси.

В 2018 году прокурорами Лебяжского, Немского, Нолинского, Орловского, а также Кирово-Чепецким и Слободским межрайонными прокурорами Кировской области по аналогичным основаниям в судебном порядке предъявлено 22 исковых требования о взыскании в пользу граждан с ограниченными возможностями здоровья более 500 тыс. рублей, затраченных на проезд из районных центров к медицинским учреждениям города Кирова для получения специализированной медицинской помощи методом программного гемодиализа.

Все исковые заявления органов прокуратуры удовлетворены.

по информации прокуратуры Кировской области