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Новости / Медицина

В Кировской области заработала "горячая линия" по вопросам профилактики кори.

Сегодня, 10:40 | Просмотров: 98 | Версия для печати
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Кировским Управлением Роспотребнадзора организована горячая линия по вопросам профилактики кори.
 
В 4 по 18 марта специалисты будут консультировать всех желающих по различным вопросам, касающимся профилактики кори и вакцинации.
 
Получить консультации можно по телефонам Управления Роспотребнадзора по Кировской области +7 (8332) 40-67-24 и консультационного центра для потребителей +7 (8332) 35-52-53, 38-57-97 которые функционируют ежедневно с 10 до 12 (кроме выходных и праздничных дней) и в его Территориальных отделах.
 
Добавим, что вспышка кори недавно была зафиксирована в Нижегородской области.
 
В соседнем регионе опасной инфекцией заразились 11 человек, в том числе дети.


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