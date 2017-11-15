В Кирове с рабочим визитом находится заместитель главного гериатра страны

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«Раз мне 80 лет — у меня может быть снижение памяти, хотя на память я не жалуюсь».

Качество жизни и долголетие. Об этом сегодня шла речь на встрече кировских медиков со столичными коллегами. В Киров с рабочим визитом прибыл заместитель главного гериатра страны.Это видео с Театральной площади появилось на днях в соцсетях и собрало огромное количество лайков. "Хороший пример для молодых домоседов. Молодец, бабушка, так держать" — написал в комментариях к своему посту автор видео. О том, что стремиться нужно именно к активному долголетию, шла речь на встрече кировских медиков с заместителем главного гериатра страны. Доктор медицинских наук Юлия Котовская рассказала о современных подходах ведения пожилых пациентов.Задача гериатрии или геронтологии, как ее еще называют, не просто увеличить продолжительность жизни, а сохранить её качество. В нашем регионе доля людей старше трудоспособного возраста составляет 29%, почти треть населения. И этот показатель с каждым годом растет, поэтому развитие гериатрической службы особенно актуально для Кировской области.В рамках лекции для пожилых провели тестирование на выявление так называемых возрастных изменений. Многие считают, что нарушение памяти - это нормальный процесс старения, и не обращаются к врачу.После скрининга врачи дали рекомендации по профилактике заболевания и провели индивидуальные консультации для тех, у кого выявлены нарушения.