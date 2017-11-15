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Новости / Медицина

В Кирове с рабочим визитом находится заместитель главного гериатра страны

Вчера, 18:07 | Просмотров: 162 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
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Качество жизни и долголетие. Об этом сегодня шла речь на встрече кировских медиков со столичными коллегами. В Киров с рабочим визитом прибыл заместитель главного гериатра страны.

Это видео с Театральной площади появилось на днях в соцсетях и собрало огромное количество лайков. "Хороший пример для молодых домоседов. Молодец, бабушка, так держать" — написал в комментариях к своему посту автор видео. О том, что стремиться нужно именно к активному долголетию, шла речь на встрече кировских медиков с заместителем главного гериатра страны. Доктор медицинских наук Юлия Котовская рассказала о современных подходах ведения пожилых пациентов.

В Кирове с рабочим визитом находится заместитель главного гериатра страныЮЛИЯ КОТОВСКАЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА "РОССИЙСКОГО ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА", ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК:
«Нужно понимать, как правильно их лечить, чтобы уменьшить лекарственную нагрузку на пациентов, в пожилом возрасте важна физическая активность, интеллектуальная активность, когнитивная активность. Важно социальное взаимодействие, и они иногда даже более важны, чем лекарственные препараты».

Задача гериатрии или геронтологии, как ее еще называют, не просто увеличить продолжительность жизни, а сохранить её качество. В нашем регионе доля людей старше трудоспособного возраста составляет 29%, почти треть населения. И этот показатель с каждым годом растет, поэтому развитие гериатрической службы особенно актуально для Кировской области.

В Кирове с рабочим визитом находится заместитель главного гериатра страныАНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Столичные доктора приехали к нам в рамках большого образовательного проекта Минздрава страны, они не только поделились своим опытом с коллегами, но и провели для пожилых кировчан школу под названием «Академия памяти». Собрать целую аудиторию, не составило труда».

В Кирове с рабочим визитом находится заместитель главного гериатра страныСВЕТЛАНА ПАИШЕВА, УЧАСТНИЦА ШКОЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ "АКАДЕМИЯ ПАМЯТИ":
«Раз мне 80 лет — у меня может быть снижение памяти, хотя на память я не жалуюсь».
 
 
В рамках лекции для пожилых провели тестирование на выявление так называемых возрастных изменений. Многие считают, что нарушение памяти - это нормальный процесс старения, и не обращаются к врачу.

В Кирове с рабочим визитом находится заместитель главного гериатра страныЭЛЕН МХИТАРЯН, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК НИО НЕВРОЛОГИИ ФГБОУ ВО ПЕРВЫЙ МГМУ ИМ. СЕЧЕНОВА МИНЗДРАВА РОССИИ:
«Наша задача — показать, что это не так. Что есть проблема и надо этим заниматься, иначе придет период, когда у них нарушится самообслуживание».

После скрининга врачи дали рекомендации по профилактике заболевания и провели индивидуальные консультации для тех, у кого выявлены нарушения.


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