Клещи продолжают активный отсчет своих жертв

Поделиться новостью:

«Медик сказала, что нужно вести самому, его сдать. Будут смотреть место, где он укусил».

«Есть ряд лабораторий, в том числе наша лаборатория, нашего центра, где исследуют клеща на четыре инфекции. Это клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный лейкоз человека и гранооцитарный анаплазмоз человека».

Дачный сезон стартовал. Примерно половина пострадавших от клещей - это садоводы. Вытащить членистоногое - даже не половина дела. Его необходимо принести на экспертизу.Двойной удар. Нина Ростовцева приносит клеща в центр гигиены и эпидемиологии уже второй раз. Оба раза пенсионерка обнаружила членистоногое на себе после того, как отработала день на приусадебном участке.Клеща, которого принесла Нина Ростовцева, приняли на экспертизу. Сергей Холкин так же поймал кровососа на своем участке. Мужчина ранее делал прививку от заболеваний, однако, решил лишний раз не испытывать судьбу и принес клеща на экспертизу.Специалисты центра гигиены и эпидемиологии говорят, что нельзя ни в коем случае заниматься самолечением. К медикам нужно обращаться в кратчайшие сроки. Даже прививка - далеко не гарантия защиты, ведь клещи являются переносчиками нескольких заболеваний.Добавим, энцефалит переносит 2 процента клещей. 46 процентов кровососов могут заразить человека боррелиозом. Всего в Кировской области от клещей пострадали более полутысячи человек. Половина из них садоводы. Случаев заражения энцефалитом не зарегистрировано.