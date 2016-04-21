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Новости / Медицина

Клещи продолжают активный отсчет своих жертв

Сегодня, 17:57 | Просмотров: 51 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Дачный сезон стартовал. Примерно половина пострадавших от клещей - это садоводы. Вытащить членистоногое - даже не половина дела. Его необходимо принести на экспертизу.

Двойной удар. Нина Ростовцева приносит клеща в центр гигиены и эпидемиологии уже второй раз. Оба раза пенсионерка обнаружила членистоногое на себе после того, как отработала день на приусадебном участке.

Клещи продолжают активный отсчет своих жертв НИНА РОСТОВЦЕВА:
- Второй раз уже. Вчера ушла домой. Прихожу, на мне опять клещ сидит.
- Одежду не обрабатывает?
 - Нет.
- А почему?
- Не подумала, что они будут кусаться еще. А жарко было, их и развелось.

Клеща, которого принесла Нина Ростовцева, приняли на экспертизу. Сергей Холкин так же поймал кровососа на своем участке. Мужчина ранее делал прививку от заболеваний, однако, решил лишний раз не испытывать судьбу и принес клеща на экспертизу.

Клещи продолжают активный отсчет своих жертв СЕРГЕЙ ХОЛКИН:
«Медик сказала, что нужно вести самому, его сдать. Будут смотреть место, где он укусил».
 
 
Специалисты центра гигиены и эпидемиологии говорят, что нельзя ни в коем случае заниматься самолечением. К медикам нужно обращаться в кратчайшие сроки. Даже прививка - далеко не гарантия защиты, ведь клещи являются переносчиками нескольких заболеваний.

Клещи продолжают активный отсчет своих жертв НАДЕЖДА ДЕХТЕРЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ":
«Есть ряд лабораторий, в том числе наша лаборатория, нашего центра, где исследуют клеща на четыре инфекции. Это клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный лейкоз человека и гранооцитарный анаплазмоз человека».
 
 
Добавим, энцефалит переносит 2 процента клещей. 46 процентов кровососов могут заразить человека боррелиозом. Всего в Кировской области от клещей пострадали более полутысячи человек. Половина из них садоводы. Случаев заражения энцефалитом не зарегистрировано.


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