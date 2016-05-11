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Новости / Медицина

В Кирове проходят дни тестирования на ВИЧ

Сегодня, 15:09 | Просмотров: 109 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
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В регионе растет число ВИЧ-инфицированных. Только за 4 месяца текущего года выявлено 80 новых случаев. Сегодня ВИЧ - удел не только тех, кто ведет асоциальный образ жизни. Как часто специалисты советуют проверяться, и почему крайне важно вовремя обнаружить заболевание?

В Кирове проходят дни тестирования на ВИЧАНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Услугу экспресс-тестирования на ВИЧ максимально приблизили к населению. Вот и сегодня один из пунктов развернулся на территории Центрального рынка. Посмотрим, как это работает!».

Узнать свой ВИЧ-статус - прямо во время шоппинга. Что может быть проще? Не нужно специально идти в медучреждение, и потом еще сутки ждать результат.

В Кирове проходят дни тестирования на ВИЧВАЛЕНТИНА МАЗИТОВА, МЕДСЕСТРА:
«Он и называется экспресс-тест, потому что результат готов через 15 минут, результат 100%».
 
 
Однако многие проходят мимо. Такова особенность нашего мышления, говорят специалисты. Люди ошибочно полагают, что заболеванию подвержены только неблагополучные слои населения и "со мной этого точно не случится".

В Кирове проходят дни тестирования на ВИЧЕКАТЕРИНА СМЕТАНИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ПРОФИЛАКТИКИ СПИД-ЦЕНТРА:
«Социальный портрет среднестатистический ВИЧ-инфицированного сегодня выглядит таким образом: это человек, как правило, в возрасте от 30 до 49 лет, у него есть образование, в 60% случаях он имеет работу, в половине процентов случаев - это люди, у которых есть постоянный партнер, то есть он в браке и у него есть дети».
 
 
Каждый месяц только в нашем регионе регистрируется до 20 новых случаев. Всего на учете в СПИД-центре с ВИЧ-положительным статусом сегодня состоит порядка 2 тысяч жителей области. Но это только официальная статистика. Эксперты считают, что реальная цифра может быть в 3, а то и 4 раза выше.

Тест на ВИЧ специалисты рекомендуют проходить раз в год. Дело в том, что заболевание иммунной системы несколько лет может протекать бессимптомно. И хотя оно считается неизлечимым, при раннем выявлении и качественной терапии человек не испытывает значимых проблем. Узнать свой ВИЧ-статус можно бесплатно, и по желанию, анонимно: в СПИД-центре или в поликлинике по месту жительства.

УЗНАЙ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС!
- 28 мая на ул. П. Корчагина с 11 до 15 часов;
- 30 мая на ул. Горбачева (недалеко от Трифонова монастыря) с 16 до 20
- 28 и 30 мая в Коминтерне и на ул. Горбачева состоятся уличные акции.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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