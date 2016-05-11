В Кирове проходят дни тестирования на ВИЧ
АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Услугу экспресс-тестирования на ВИЧ максимально приблизили к населению. Вот и сегодня один из пунктов развернулся на территории Центрального рынка. Посмотрим, как это работает!».
Узнать свой ВИЧ-статус - прямо во время шоппинга. Что может быть проще? Не нужно специально идти в медучреждение, и потом еще сутки ждать результат.
ВАЛЕНТИНА МАЗИТОВА, МЕДСЕСТРА:
ЕКАТЕРИНА СМЕТАНИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ПРОФИЛАКТИКИ СПИД-ЦЕНТРА:
Тест на ВИЧ специалисты рекомендуют проходить раз в год. Дело в том, что заболевание иммунной системы несколько лет может протекать бессимптомно. И хотя оно считается неизлечимым, при раннем выявлении и качественной терапии человек не испытывает значимых проблем. Узнать свой ВИЧ-статус можно бесплатно, и по желанию, анонимно: в СПИД-центре или в поликлинике по месту жительства.
УЗНАЙ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС!
- 28 мая на ул. П. Корчагина с 11 до 15 часов;
- 30 мая на ул. Горбачева (недалеко от Трифонова монастыря) с 16 до 20
- 28 и 30 мая в Коминтерне и на ул. Горбачева состоятся уличные акции.
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12.12.2015