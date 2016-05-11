В Кирове проходят дни тестирования на ВИЧ

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«Он и называется экспресс-тест, потому что результат готов через 15 минут, результат 100%».

«Социальный портрет среднестатистический ВИЧ-инфицированного сегодня выглядит таким образом: это человек, как правило, в возрасте от 30 до 49 лет, у него есть образование, в 60% случаях он имеет работу, в половине процентов случаев - это люди, у которых есть постоянный партнер, то есть он в браке и у него есть дети».

В регионе растет число ВИЧ-инфицированных. Только за 4 месяца текущего года выявлено 80 новых случаев. Сегодня ВИЧ - удел не только тех, кто ведет асоциальный образ жизни. Как часто специалисты советуют проверяться, и почему крайне важно вовремя обнаружить заболевание?Узнать свой ВИЧ-статус - прямо во время шоппинга. Что может быть проще? Не нужно специально идти в медучреждение, и потом еще сутки ждать результат.Однако многие проходят мимо. Такова особенность нашего мышления, говорят специалисты. Люди ошибочно полагают, что заболеванию подвержены только неблагополучные слои населения и "со мной этого точно не случится".Каждый месяц только в нашем регионе регистрируется до 20 новых случаев. Всего на учете в СПИД-центре с ВИЧ-положительным статусом сегодня состоит порядка 2 тысяч жителей области. Но это только официальная статистика. Эксперты считают, что реальная цифра может быть в 3, а то и 4 раза выше.Тест на ВИЧ специалисты рекомендуют проходить раз в год. Дело в том, что заболевание иммунной системы несколько лет может протекать бессимптомно. И хотя оно считается неизлечимым, при раннем выявлении и качественной терапии человек не испытывает значимых проблем. Узнать свой ВИЧ-статус можно бесплатно, и по желанию, анонимно: в СПИД-центре или в поликлинике по месту жительства.