В Кировской области 1904 человека пострадали от укусов клещей.

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Количество пострадавших с начала сезона на 62% больше, чем в прошлом году.

Основная причина высокой активности клещей - благоприятные погодные условия.

По данным лабораторных исследований, среди клещей, сданных на анализ, был инфицирован каждый второй.

Напомним, клещи являются переносчиками возбудителей клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека, моноцитарного эрлихиоза человека, и главная мера защиты от этих заболеваний - не допускать присасывание клещей.

По-прежнему, самой надежной мерой профилактики от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация, прививки проводятся круглый год.