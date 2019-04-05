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Новости / Медицина

В Кирове состоялась конференция по вакцинопрофилактике

Вчера, 17:46 | Просмотров: 193 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
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Доверие к вакцинации среди населения снизилось, и в ряде случаев виноваты в этом сами медработники. Такое заявление сегодня прозвучало на конференции по вакцинопрофилактике, которая прошла в Кирове с участием столичных экспертов.
 
 
Весной в Кировской области стартовала вакцинация против кори. Причиной тому послужили вспышки заболевания сразу в нескольких регионах страны.

В Кирове состоялась конференция по вакцинопрофилактике МАРИЯ ЧУДИНОВСКИХ:
«Мне позвонили, сказали, что не привита от кори, вот пришла сделать прививку. Я считаю, что прививку нужно сделать, чтобы не заболеть».
 
 
Однако рассуждают так далеко не все. И в последние годы наметилась тенденция к отказу от вакцинации. Нередко противников прививок можно встретить на женских форумах.

В Кирове состоялась конференция по вакцинопрофилактике НИКОЛАЙ БРИКО, АКАДЕМИК, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭПИДЕМИОЛОГИИ МИНЗДРАВА РОССИИ:
«Мое мнение? Нет ничего более эффективного и действенного, чем вакцинация!».
 
 
Столичный эксперт на конференции в Кирове заявил о том, что в сложившейся ситуации порой виноваты сами медики. В России проводились исследования, согласно которым каждый пятый медработник прямо или косвенно вносит свою лепту в антипрививочную компанию. Специалистов это пугает особенно.

НИКОЛАЙ БРИКО, АКАДЕМИК, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭПИДЕМИОЛОГИИ МИНЗДРАВА РОССИИ:
«20 лет тому назад мы отводили от вакцинации всех лиц с хроническими болезнями, сейчас это четкие рекомендации во всем мире, это группы риски, мы должны их защитить в первую очередь».
 
 
Поствакцинальные осложнения, действительно, встречаются. В нашей стране это порядка 200 случаев. Проблем связанных с инфекционными заболеваниями значительно больше. Специалисты из Тюмени рассказали кировским коллегам, как им удалось преломить ситуацию с отказом от вакцинации, и увеличить в регионе охват прививками.

В Кирове состоялась конференция по вакцинопрофилактике ОЛЬГА РЫЧКОВА, ЗАВКАФЕДРОЙ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА ТЮМЕНСКОГО ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ:
«Основную работу мы проводим с населением, и основная наша задача - просвещать население и рассказывать о вреде инфекции, а не вакцинации, можно сказать по гриппу, ранее единицы у нас прививались, сегодня 60% населения у нас прививаются против гриппа».
 
 
Работают тюменцы по нескольким направлениям. В частности, на сайте регионального депздрава создан онлайн кабинет вакцинопрофилактики, где можно получить консультацию специалиста, не записываясь на прием к врачу. Это лишь один пример эффективного взаимодействия с населением.


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