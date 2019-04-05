В Кирове состоялась конференция по вакцинопрофилактике

Поделиться новостью:

«Мне позвонили, сказали, что не привита от кори, вот пришла сделать прививку. Я считаю, что прививку нужно сделать, чтобы не заболеть».

«Мое мнение? Нет ничего более эффективного и действенного, чем вакцинация!».

«20 лет тому назад мы отводили от вакцинации всех лиц с хроническими болезнями, сейчас это четкие рекомендации во всем мире, это группы риски, мы должны их защитить в первую очередь».

«Основную работу мы проводим с населением, и основная наша задача - просвещать население и рассказывать о вреде инфекции, а не вакцинации, можно сказать по гриппу, ранее единицы у нас прививались, сегодня 60% населения у нас прививаются против гриппа».

Доверие к вакцинации среди населения снизилось, и в ряде случаев виноваты в этом сами медработники. Такое заявление сегодня прозвучало на конференции по вакцинопрофилактике, которая прошла в Кирове с участием столичных экспертов.Весной в Кировской области стартовала вакцинация против кори. Причиной тому послужили вспышки заболевания сразу в нескольких регионах страны.Однако рассуждают так далеко не все. И в последние годы наметилась тенденция к отказу от вакцинации. Нередко противников прививок можно встретить на женских форумах.Столичный эксперт на конференции в Кирове заявил о том, что в сложившейся ситуации порой виноваты сами медики. В России проводились исследования, согласно которым каждый пятый медработник прямо или косвенно вносит свою лепту в антипрививочную компанию. Специалистов это пугает особенно.Поствакцинальные осложнения, действительно, встречаются. В нашей стране это порядка 200 случаев. Проблем связанных с инфекционными заболеваниями значительно больше. Специалисты из Тюмени рассказали кировским коллегам, как им удалось преломить ситуацию с отказом от вакцинации, и увеличить в регионе охват прививками.Работают тюменцы по нескольким направлениям. В частности, на сайте регионального депздрава создан онлайн кабинет вакцинопрофилактики, где можно получить консультацию специалиста, не записываясь на прием к врачу. Это лишь один пример эффективного взаимодействия с населением.