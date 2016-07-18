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Новости / Медицина

В Кировской области зафиксирован первый случай заболевания клещевым боррелиозом.

Сегодня, 15:21 | Просмотров: 128 | Версия для печати
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С начала сезона количество пострадавших от укусов клещами в Кировской области составило 4442 человека.
 
Это на 66% больше, чем в прошлом году. Основная причина - более теплая и ранняя весна. Среди пострадавших - 719 детей.
 
Зарегистрирован первый случай заболевания клещевым боррелиозом. 4 кировчанина получают медицинскую помощь с подозрением на клещевой энцефалит. Пока подтвержденных случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано.
 
Большинство пострадавших - жители Кирова. Укусы были зафиксированы в мкр. Коминтерн, Ганино, Лянгасово, Макарьевское кладбище, в населенных пунктах Порошино, Бахта.
 
В Кирово-Чепецком районе - Пасегово, в Оричевском районе - Стрижи, в Слободском районе - Зониха и Митино.
 
Более половины пострадавших выезжали на садово-огородные участки.
 
В лаборатории были исследованы 4372 клеща. Возбудители клещевого боррелиоза обнаружены в 43% (1864 случаев), клещевого энцефалита – 1,8% (80 случаев), эрлихиоза человека – 7% (317 случаев).
 
Лаборатории, проводящие диагностику инфекций, передающихся с укусами клещей:
 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» – ул. Свободы, 64-а, контактный телефон для справок: 38-19-16, 38-57-97;
КОГБУЗ «Кировская инфекционная клиническая больница» – ул. Ленина, 207, контактный телефон: 33-07-65.


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