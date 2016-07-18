В Кировской области зафиксирован первый случай заболевания клещевым боррелиозом.

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С начала сезона количество пострадавших от укусов клещами в Кировской области составило 4442 человека.

Это на 66% больше, чем в прошлом году. Основная причина - более теплая и ранняя весна. Среди пострадавших - 719 детей.

Зарегистрирован первый случай заболевания клещевым боррелиозом. 4 кировчанина получают медицинскую помощь с подозрением на клещевой энцефалит. Пока подтвержденных случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано.

Большинство пострадавших - жители Кирова. Укусы были зафиксированы в мкр. Коминтерн, Ганино, Лянгасово, Макарьевское кладбище, в населенных пунктах Порошино, Бахта.

В Кирово-Чепецком районе - Пасегово, в Оричевском районе - Стрижи, в Слободском районе - Зониха и Митино.

Более половины пострадавших выезжали на садово-огородные участки.

В лаборатории были исследованы 4372 клеща. Возбудители клещевого боррелиоза обнаружены в 43% (1864 случаев), клещевого энцефалита – 1,8% (80 случаев), эрлихиоза человека – 7% (317 случаев).

Лаборатории, проводящие диагностику инфекций, передающихся с укусами клещей:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» – ул. Свободы, 64-а, контактный телефон для справок: 38-19-16, 38-57-97;

КОГБУЗ «Кировская инфекционная клиническая больница» – ул. Ленина, 207, контактный телефон: 33-07-65.