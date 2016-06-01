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Новости / Медицина

Во всемирный день без табака кировчане проверили здоровье легких

Сегодня, 20:45 | Просмотров: 51 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Кировчане смогли узнать о своем здоровье прямо на улице. Возле филармонии прошла акция, посвященная дню отказа от табака.

Каждый четвертый житель региона - курильщик. Это только официальные данные. Сами врачи говорят, что реальные цифры выше. При этом многие курильщики переживают за свое здоровье. Акция, посвященная дню отказа от табака - это возможность проверить свое здоровье. Сделать это могут не только курильщики, но и те, кто никогда не курил, и кто давно завязал с этой привычкой.

Во всемирный день без табака кировчане проверили здоровье легкихАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Этот прибор называется спирометр. С его помощью можно измерить жизненный объем легких. Мой результат 4,6. Что соответствует норме».

При помощи других приборов можно узнать возраст легких, содержание в них угарного газа и измерить другие показатели. Желающим проверить себя помогают волонтеры-медики.

Во всемирный день без табака кировчане проверили здоровье легкихАЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА, ВОЛОНТЕНР:
«Для начала мы проводим анкетирование с этими людьми, потом в анкету вносим результаты и направляем к специалисту».

После прохождения тестов врачи, пульмонолог или психиатр-нарколог, дадут консультацию. Посоветуют, как можно улучшить свое здоровье или направят на дополнительное обследование. Акция, посвященная отказу от табака в Кирове проходит каждый год.

Во всемирный день без табака кировчане проверили здоровье легкихМАРИНА КУЗЬМИНЫХ, СПЕЦИАЛИСТ ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ:
«Так же в рамках акции мы рассказываем, где вы можете получить помощь. Помощь стала более доступной. В области открыты 17-ть кабинетов отказа от курения. Это и в нашем городе и в некоторых районах области».

Несколько десятков кировчан проверили свое здоровье в ходе акции. Некоторые приехали сюда специально из другого конца Кирова.


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