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Новости / Медицина

В Кировской области количество пострадавших от клещей превысило 5 тысяч человек.

Сегодня, 15:28 | Просмотров: 105 | Версия для печати
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С подозрением на вирусный клещевой энцефалит обследовано 12 пациентов.
 
По состоянию на 3 июня в медицинские организации области по поводу присасывания клещей обратилось 5693 человек (895 - дети).
 
Общий показатель на 18% больше аналогичного периода прошлого года. Большинство пострадавших подверглись нападению клещей на даче, приусадебных участках и в лесных массивах.
 
Высоким остается число укушенных клещами при посещении кладбищ – 231 человек.
 
На клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) исследовано 5603 особей клещей, выявлено зараженных 92, что составляет 1,6%. На наличие возбудителей иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) исследовано 5573 клещей, выявлено зараженных 42%.
 
В Кировской области зарегистрирован 21 случай заболевания клещевым боррелиозом. С подозрением на вирусный клещевой энцефалит обследовано 12 пострадавших от клещей.


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