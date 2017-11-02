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Новости / Медицина

В регионе вручили премию "Признание"

Сегодня, 12:04 | Просмотров: 129 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В воскресенье в России отметили День медицинского работника. В Кировской области к празднику традиционно вручают премию "Признание". В этот раз лауреатом стала детский эндокринолог Светлана Зорина. С врачом, которому пациенты не устают говорить "спасибо", встретилась Юлия Шалаева.

- Инсулин подается с определенной дозировкой - ежечасно, эти дозы установлены.
 
 
Инсулиновая помпа - это механизм, который позволяет вводить инсулин без уколов. Врачи-эндокринологи обучают ребенка все делать самостоятельно: правильно выбирать настройки и устанавливать катетер.

В регионе вручили премию "Признание"СВЕТЛАНА ЗОРИНА, ВРАЧ-ПЕДИАТР, ДЕТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ "КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ":
«Вот здесь устанавливается режим - тот, который необходим именно этому ребенку в соответствии с его массой, возрастом, с режимом дня, пищей. Инсулин подается физиологично - этим мы достигаем нормальных показателей уровня сахара в крови. Мы добиваемся отсутствия осложнений».
 
 
Помпа позволяет ребенку с диагнозом сахарный диабет вести полноценную жизнь. Именно детский эндокринолог Светлана Зорина в 2006 году стала первым в России врачом, установившим инсулиновую помпу ребенку. Это был мальчик из Советска. С тех пор произошел огромный технологический прорыв в области лечения диабета у детей. А Светлана Алексеевна стала любимицей всех деток, которые приходят лечиться в это отделение.

СВЕТЛАНА ЗОРИНА, ВРАЧ-ПЕДИАТР, ДЕТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ "КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ":
«Я здесь побыла всем - я была санитаркой, просто доктором, завотделением, зам главного врача, снова вернулась. Я все равно обычный врач. Мое призвание – лечить».
 
 
А лечить сегодня есть кого. С каждым годом пациентов с детским диабетом и гормональными нарушениями становится больше. Маленькая Зоя стала пациенткой Светланы Алексеевны буквально с первых дней жизни. У девочки обнаружили врожденное генетическое заболевание. Светлана Зорина на протяжении трех лет давала консультации по лечению девочки и всегда была на связи, за что мама ребенка ей бесконечно благодарна.

В регионе вручили премию "Признание"ЕЛЕНА МАШКОВЦЕВА:
«Со Светланой Алексеевной Зориной мы познакомились в 2016 году. За эти три года мы ее узнали как высококвалифицированного специалиста, большого профессионала своего дела. Она может справиться с любой детской болезнью, как в 2016 году она помогла и нам. За что мы ей очень благодарны. Желаем здоровья ей и всем её пациентам».
 
 
Свою благодарность Елена выразила участием в конкурсе регионального проекта "Признание". Он проводится министерством здравоохранения пятый год подряд. В течение двух месяцев пациенты присылали в Минздрав свои истории о докторах, которые спасли чьи-то жизни. В этот раз сердца жюри тронула история Елены и её маленькой дочки Зои. Когда они встретились на сцене во время торжественного вручения премии, слез было не сдержать.

Светлана Зорина врачом мечтала стать с детства. Ребенком она часто болела и лечилась в детской областной больнице, куда волею судьбы пришла работать после мединститута. Вот уже 25 лет она лечит детей и мечтает, чтобы все они выросли и стали счастливыми людьми.

СВЕТЛАНА ЗОРИНА, ВРАЧ-ПЕДИАТР, ДЕТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ "КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ":
«Мы работаем не ради денег, наши семьи страдают, но мы это делаем, чтобы помогать, чтобы их спасать. Это самая большая награда, когда Зоя на меня смотрела. И у меня очень много таких пациентов, которые по-человечески доверяют мне, любят меня, и я их люблю».
 
 
Хрустальная награда "Признание" нашла место в её кабинете среди цветов и мягких игрушек. Рабочий день только начался, а телефон Светланы Алексеевны уже обрывают родители маленьких пациентов - звонят из другого региона, хотят приехать в Киров на лечение. А все потому что наших детских эндокринологов хорошо знают и ценят даже далеко за пределами Кировской области.


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