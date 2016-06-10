В Кировской области зарегистрировано 7 случаев заболеваний клещевым энцефалитом.

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Всего за медицинской помощью обратились 8895 человек, пострадавших от укусов клещей.

Показатель на 11,7% больше аналогичного периода прошлого года.

Из 8666 клещей, снятых с людей, с положительным результатом на вирус клещевого энцефалита оказались 133.

По данным мониторинга, с начала сезона зарегистрировано 7 случаев заболеваний клещевым энцефалитом. 33 человека заразились иксодовым клещевым боррелиозом.

Количество заболевших не превышает среднемноголетних значений. Случаев заболеваний гранулоцитарным анаплазмозом и моноцитарным эрлихиозом не зарегистрировано.

В Кирове и районах области продолжаются акарицидные обработки мест массового отдыха населения, парков, скверов, территорий общего пользования, кладбищ, территорий детских образовательных организаций, летних оздоровительных организаций.

На текущий период в области обработано более двух тысяч гектар, или 80% от плана, в т.ч. в детских оздоровительных учреждениях 530 га с контролем обработок.