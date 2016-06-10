ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

20 июня 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.3877
EURO: 71.5457
Погода в городе Кирове:
днём:  +23...+25°C
вечером:  +18...+20°C
Добавить в избранное
Новости / Медицина

В Кировской области зарегистрировано 7 случаев заболеваний клещевым энцефалитом.

Сегодня, 11:32 | Просмотров: 98 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Всего за медицинской помощью обратились 8895 человек, пострадавших от укусов клещей.
 
Показатель на 11,7% больше аналогичного периода прошлого года.
 
Из 8666 клещей, снятых с людей, с положительным результатом на вирус клещевого энцефалита оказались 133.
 
По данным мониторинга, с начала сезона зарегистрировано 7 случаев заболеваний клещевым энцефалитом. 33 человека заразились иксодовым клещевым боррелиозом.
 
Количество заболевших не превышает среднемноголетних значений. Случаев заболеваний гранулоцитарным анаплазмозом и моноцитарным эрлихиозом не зарегистрировано.
 
В Кирове и районах области продолжаются акарицидные обработки мест массового отдыха населения, парков, скверов, территорий общего пользования, кладбищ, территорий детских образовательных организаций, летних оздоровительных организаций.
 
На текущий период в области обработано более двух тысяч гектар, или 80% от плана, в т.ч. в детских оздоровительных учреждениях 530 га с контролем обработок.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области планируют отказаться от электронных очередей в детские сады.

14:10 20.06.2019


В Кировской области планируют отказаться от электронных очередей в детские сады.

Воспитанница кировской школы дзюдо выступит на чемпионате Европы.

13:59 20.06.2019


Воспитанница кировской школы дзюдо выступит на чемпионате Европы.

Что делать, если с площадки пропал контейнер для мусора?

11:56 20.06.2019


Что делать, если с площадки пропал контейнер для мусора?

В Кировской области зарегистрировано 7 случаев заболеваний клещевым энцефалитом.

11:32 20.06.2019


В Кировской области зарегистрировано 7 случаев заболеваний клещевым энцефалитом.

Футболисты кировского «Факела» одержали первую победу в новом сезоне.

10:58 20.06.2019


Футболисты кировского «Факела» одержали первую победу в новом сезоне.

На Октябрьском проспекте иномарка сбила женщину с детской коляской.

16:55 19.06.2019


На Октябрьском проспекте иномарка сбила женщину с детской коляской.

В Кирове природоохранная прокуратура потребовала приостановить работу очистных сооружений ООО "Дион".

12:38 19.06.2019


В Кирове природоохранная прокуратура потребовала приостановить работу очистных сооружений ООО "Дион".

Все новости

Вести. Кировская область

Автомобильные пробки в Кирове

10:57 20.06.2019


Автомобильные пробки в Кирове

В Кирове и области стартовала акция “Зарядки в парки”

18:09 19.06.2019


В Кирове и области стартовала акция “Зарядки в парки”

Жители домов, находящихся в ведении УК «Актив-Комфорт», могут остаться без мусорных контейнеров

18:05 19.06.2019


Жители домов, находящихся в ведении УК «Актив-Комфорт», могут остаться без мусорных контейнеров

Безопасны ли автобусы, на которых мы ездим?

18:03 19.06.2019


Безопасны ли автобусы, на которых мы ездим?

Студентка кировского колледжа свой дипломный проект защищала на французском языке

15:00 19.06.2019


Студентка кировского колледжа свой дипломный проект защищала на французском языке

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кировской области зарегистрировано 10 случаев заболевания клещевым энцефалитом.

10.06.2016


В Кировской области зарегистрировано 10 случаев заболевания клещевым энцефалитом.

В Кировской области зарегистрировано 39 случаев клещевого энцефалита.

18.07.2016


В Кировской области зарегистрировано 39 случаев клещевого энцефалита.

В Кировской области зарегистрировано 72 случая заболевания клещевым энцефалитом.

06.08.2018


В Кировской области зарегистрировано 72 случая заболевания клещевым энцефалитом.

В Кировской области зарегистрирован первый случай заболевания клещевым энцефалитом.

29.05.2018


В Кировской области зарегистрирован первый случай заболевания клещевым энцефалитом.

Количество кировчан, пострадавших от укусов клещей, превысило 11 тысяч человек.

18.06.2015


Количество кировчан, пострадавших от укусов клещей, превысило 11 тысяч человек.

В Кировской области зарегистровано 36 случаев заболевания клещевым энцефалитом.

10.07.2016


В Кировской области зарегистровано 36 случаев заболевания клещевым энцефалитом.

Популярные новости

В Кировской области из-за смертельного ДТП на жд переезде на несколько часов задержаны 3 пассажирских поезда.

15.06.2019


В Кировской области из-за смертельного ДТП на жд переезде на несколько часов задержаны 3 пассажирских поезда.

Великорецкий крестный ход возвращается в Киров.

08.06.2019


Великорецкий крестный ход возвращается в Киров.

Великорецкий крестный ход 2019

07.06.2019


Великорецкий крестный ход 2019

В Кирове более трех тысяч малышей остались без мест в детских садах

06.06.2019


В Кирове более трех тысяч малышей остались без мест в детских садах

Вести. Киров (Россия-24) 07.06.2019

07.06.2019


Вести. Киров (Россия-24) 07.06.2019

В Кирове шквалистый ветер ломал деревья и срывал вывески.

10.06.2019


В Кирове шквалистый ветер ломал деревья и срывал вывески.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх