Автовладельцы спешат обновить медсправки, пока их стоимость не взлетела

Сегодня в поликлиниках - ажиотаж. Автовладельцы и те, кто собираются сдать на права, выстраиваются в очереди. С 22-го ноября резко подорожает медицинская справка. Ее стоимость на категории "А" и "Б" составит более пяти тысяч рублей.Хвост очереди на первом этаже. И это только те, кто собирается оплатить стоимость медицинской справки. Водители поставлены перед выбором либо сделать справку за тысячу с небольшим и постоять в очереди, либо через два дня уже отдать более пяти тысяч рублей.Владимир Евдокимов, чтобы оплатить стоимость справки, в очереди стоит уже более часа. Сейчас находится в ее середине. А ведь еще нужно и специалистов пройти. День будет долгим. Водитель со стажем негодует, но в тоже время и не удивлен, что в клинико-диагностическом центре сегодня такая очередь.Цена справки в пять раз возрастет с 22-го ноября. Связано это с тем, что вступают в силу новые правила получения документа. Они приняты на федеральном уровне. Подобные очереди, порой в еще больших масштабах, можно увидеть по всей стране. Теперь, помимо привычных специалистов, водителям нужно будет сдавать еще и анализыСтоимость справок на получение категории "C", "D" и "E" так же вырастет и составит 7200 рублей. Помимо анализов и специалистов, водителям, желающим получить права этих категорий, придется пройти электроэнцефалографиюСотрудники Госавтоинспекции отмечают, что нововведения для водителей - это не только новые траты, но и некоторые удобства. Справка будет теперь еще и в электронном видеКроме того, полицейские теперь будут получить оперативно информацию о водителе, у которого появились противопоказания. Врачи внесут изменения в базу данных. Сведения передадут Госавтоинспекции, которая уже сможет при необходимости аннулировать права.