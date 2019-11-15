Автовладельцы спешат обновить медсправки, пока их стоимость не взлетела

Сегодня в поликлиниках - ажиотаж. Автовладельцы и те, кто собираются сдать на права, выстраиваются в очереди. С 22-го ноября резко подорожает медицинская справка. Ее стоимость на категории "А" и "Б" составит более пяти тысяч рублей.
Хвост очереди на первом этаже. И это только те, кто собирается оплатить стоимость медицинской справки. Водители поставлены перед выбором либо сделать справку за тысячу с небольшим и постоять в очереди, либо через два дня уже отдать более пяти тысяч рублей.
- Подходит уже срок замены прав. Во-вторых, та информация о повышении цены в разы, в первую очередь отталкивает побыстрее получить.
- Добавляют стоимость справки этой. Я думаю, что ни к чему это. Добавляют за анализы. Мы это же самое получим.
- Объявили вчера по телевидению, что цены-то изменяются. У меня в декабре месяце замена прав, так или иначе надо идти, так уж решил.
Владимир Евдокимов, чтобы оплатить стоимость справки, в очереди стоит уже более часа. Сейчас находится в ее середине. А ведь еще нужно и специалистов пройти. День будет долгим. Водитель со стажем негодует, но в тоже время и не удивлен, что в клинико-диагностическом центре сегодня такая очередь.
ВЛАДИМИР ЕВДОКИМОВ:
«Если бы они за полгода народ предупредили, а то тут раз по телевидению, два дня дается и все, до свидания».
Цена справки в пять раз возрастет с 22-го ноября. Связано это с тем, что вступают в силу новые правила получения документа. Они приняты на федеральном уровне. Подобные очереди, порой в еще больших масштабах, можно увидеть по всей стране. Теперь, помимо привычных специалистов, водителям нужно будет сдавать еще и анализы
ВЕРА КИРИЛЛОВЫХ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА:
«Все лица, которые проходят вот этот вот медосмотр, они должны сдать анализ мочи на наличие наркотиков и анализ крови на маркер хронического злоупотребления алкоголем. Стоимость увеличилась из-за того, что это достаточно дорогостоящие современные анализы, которые теперь необходимо делать каждому».
Стоимость справок на получение категории "C", "D" и "E" так же вырастет и составит 7200 рублей. Помимо анализов и специалистов, водителям, желающим получить права этих категорий, придется пройти электроэнцефалографию
СЕРГЕЙ СУРОВЦЕВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Данные нововведения позволят исключить возможность допуска к управлению транспортными средствами водителей, имеющих к этому медицинские противопоказания, что окажет положительное влияние на безопасность дорожного движения».
Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что нововведения для водителей - это не только новые траты, но и некоторые удобства. Справка будет теперь еще и в электронном виде
СЕРГЕЙ СУРОВЦЕВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Таким образом при получении или замене удостоверения, необходимость предоставления медицинского заключения в бумажном виде - не потребуется. Всю необходимую информацию о прохождении медицинского освидетельствования Госавтоинспекция сможет запросить через систему межведомственного электронного взаимодействия».
Кроме того, полицейские теперь будут получить оперативно информацию о водителе, у которого появились противопоказания. Врачи внесут изменения в базу данных. Сведения передадут Госавтоинспекции, которая уже сможет при необходимости аннулировать права.