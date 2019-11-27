В деревне Зайцевы Котельничского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Игорь Васильев побывал с рабочим визитом в деревне Зайцевы. Сегодня здесь работали "дружины здоровья". Визит волонтеров-медиков и губернатора был приурочен к открытию в деревне нового Фельдшерско-акушерского пункта.
В деревне Зайцевы Котельничского района живет много пенсионеров. Пожилых людей сегодня навестили волонтеры-медики вместе с соцработниками. Работа "Дружин здоровья" направлена на профилактику. Студенты выявляют тех, кто находится в группе риска. Кроме того, проверяют некоторые показатели.
- Давление, сахар, так же содержание кислорода в крови смотрим.
Эта акция стартовала в феврале этого года. "Дружины здоровья" работают по всей области. В деревне Зайцевы их работу оценил губернатор Кировской области. Игорь Васильев отметил продуктивность подобных бригад. Кроме того, глава региона осмотрел новый Фельдшерско-акушерский пункт, который открылся в Зайцевых.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы переходим к тому, что мы открываем новый ФАПы, современные в которых будет место и аптечному пункту, выдаче льготных лекарств. Думаю, что он соответствует духу времени не только с точки зрения оказания медицинской помощи, но и с точки зрения современных строительных материалов, современной архитектуры».
Этот ФАП оборудован всем необходимым для оказания как экстренной помощи, так и плановой. Сюда обращаются не только жители деревни Зайцевы. Всего ФАП обслуживает семь населенных пунктов, а это более пяти сотен человек.
СВЕТЛАНА НАДЕЕВА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОТЕЛЬНИЧСКОЙ ЦРБ:
«Здесь можно снять ЭКГ, сдать анализы, внутриглазное давление померить, пульсоксиметрию провести, масса других функций, что делает фельдшер каждый день».
Раньше ФАП в деревне Зайцевы находился на соседней улице, в одной из квартир трехквартирного деревянного дома. Жители отмечают, что добираться до фельдшера раньше было очень неудобно, особенно представителям старшего поколения.
КЛАВДИЯ ЕЛЬКИНА:
«Туда было, конечно, сложно ходить. Потому что там спуск и можно травмироваться, а здесь красота. Прошел по асфальту и все, на медпункте. Магазин рядом».
Это не первый ФАП, открытый в 2019-м году.
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В этом году мы открыли три ФАПа, в следующем году планируем открыть не менее 12-ти ФАПов открыть. Все это будет происходить в рамках программы модернизации».