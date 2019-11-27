В деревне Зайцевы Котельничского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Игорь Васильев побывал с рабочим визитом в деревне Зайцевы. Сегодня здесь работали "дружины здоровья". Визит волонтеров-медиков и губернатора был приурочен к открытию в деревне нового Фельдшерско-акушерского пункта.В деревне Зайцевы Котельничского района живет много пенсионеров. Пожилых людей сегодня навестили волонтеры-медики вместе с соцработниками. Работа "Дружин здоровья" направлена на профилактику. Студенты выявляют тех, кто находится в группе риска. Кроме того, проверяют некоторые показатели.Эта акция стартовала в феврале этого года. "Дружины здоровья" работают по всей области. В деревне Зайцевы их работу оценил губернатор Кировской области. Игорь Васильев отметил продуктивность подобных бригад. Кроме того, глава региона осмотрел новый Фельдшерско-акушерский пункт, который открылся в Зайцевых.Этот ФАП оборудован всем необходимым для оказания как экстренной помощи, так и плановой. Сюда обращаются не только жители деревни Зайцевы. Всего ФАП обслуживает семь населенных пунктов, а это более пяти сотен человек.Раньше ФАП в деревне Зайцевы находился на соседней улице, в одной из квартир трехквартирного деревянного дома. Жители отмечают, что добираться до фельдшера раньше было очень неудобно, особенно представителям старшего поколения.Это не первый ФАП, открытый в 2019-м году.