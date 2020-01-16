В Кирове появилась крупнейшая в ПФО государственная клинико-диагностическая лаборатория

В Кирове появилась крупнейшая в Приволжском Федеральном округе государственная клинико-диагностическая лаборатория, которая оснащена по последнему слову медицинской техники. Какие тесты позволяет пройти новое оборудование?
Уникальность - громкое слово, но здесь оно подходит без всяких натяжек. Лаборатория принадлежит государству и это уже победа. До сих пор основную массу бесплатных анализов, которые жители области сдавали по полису ОМС, приходилось отправлять в коммерческую лабораторию, которая была монополистом на рынке и работала на аутсорсинге. Врачей, которые пришли посмотреть на новую лабораторию прежде всего поразил масштаб: лаборатория занимает почти 1000 квадратных метров.
ВАДИМ РАЛЬНИКОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ БОЛЬНИЦЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:
«Как практикующий доктор скажу, что у нас при профиле травматологии используется 80 тестов, не более, а здесь 1000 тестов в ресурсе. Это покрывает всю существующую патологию для постановки диагноза».
Переоснащение лаборатории шло в сжатые сроки - примерно за год, при этом работа ее не останавливалось ни на минуту. Здесь установлено новейшее медицинское оборудование, которым могут похвастаться далеко не все регионы России.
ЕЛЕНА ОСТАНИНА, ВРАЧ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ:
«Гематологический отдел оснащен тремя анализаторами самыми современными, которые позволяют разделить клетки крови не только на лейкоцитарную формулу, но и выделяют абсолютное количество ретикулоцитов. Это упрощает нашу работу делает анализ более информативным».
Еще одна особенность лаборатории: масс-спектрометр для бактериологических исследований. В России есть всего 80 таких приборов. Два из них в Кировской области. Один - в новой лаборатории. Этот прибор позволяет понять, какой тип антибиотика будет эффективен для лечения, чтобы не назначать лекарства "вслепую".
ТАТЬЯНА КОКАРЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ:
«Выделяем микроорганизм, быстро за 20 минут, затем устанавливает чувствительность к антибиотику и потом конкретным антибиотиком начинаем быстрое лечение человека».
Экстренный анализ крови делается здесь за 45 минут, стандартный - за 12 часов. В лаборатории действуют трековые технологии. Никакие данные не заносятся в компьютер вручную. Все делается автоматически по штрих-коду. Добавим, что потенциал лаборатории задействован далеко не в полную силу. Уже сейчас она может обрабатывать все анализы, которые сдают в Кировской области.