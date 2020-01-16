В Кирове появилась крупнейшая в ПФО государственная клинико-диагностическая лаборатория

В Кирове появилась крупнейшая в Приволжском Федеральном округе государственная клинико-диагностическая лаборатория, которая оснащена по последнему слову медицинской техники. Какие тесты позволяет пройти новое оборудование?Уникальность - громкое слово, но здесь оно подходит без всяких натяжек. Лаборатория принадлежит государству и это уже победа. До сих пор основную массу бесплатных анализов, которые жители области сдавали по полису ОМС, приходилось отправлять в коммерческую лабораторию, которая была монополистом на рынке и работала на аутсорсинге. Врачей, которые пришли посмотреть на новую лабораторию прежде всего поразил масштаб: лаборатория занимает почти 1000 квадратных метров.Переоснащение лаборатории шло в сжатые сроки - примерно за год, при этом работа ее не останавливалось ни на минуту. Здесь установлено новейшее медицинское оборудование, которым могут похвастаться далеко не все регионы России.Еще одна особенность лаборатории: масс-спектрометр для бактериологических исследований. В России есть всего 80 таких приборов. Два из них в Кировской области. Один - в новой лаборатории. Этот прибор позволяет понять, какой тип антибиотика будет эффективен для лечения, чтобы не назначать лекарства "вслепую".Экстренный анализ крови делается здесь за 45 минут, стандартный - за 12 часов. В лаборатории действуют трековые технологии. Никакие данные не заносятся в компьютер вручную. Все делается автоматически по штрих-коду. Добавим, что потенциал лаборатории задействован далеко не в полную силу. Уже сейчас она может обрабатывать все анализы, которые сдают в Кировской области.