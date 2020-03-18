В Кирове открылся новый корпус детского диагностического центра

Ситуация с коронавирусом не мешает открывать в медучреждениях региона новые отделения. В юго-западном районе Кирова первых пациентов принял новый корпус детского диагностического центра. Какие исследования там проводят?Чтобы ребенок мог пройти комплексное обследование по любому профилю в одном месте - такова задача нового отделения детского диагностического центра. Оно открылось в юго-западном районе, на проспекте Строителей, 23. Здесь детей принимают узкие специалисты и здесь же есть возможность провести диагностику на современном оборудовании.Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" обеспечить новым оборудованием удалось практически все самые важные направления. В центре делают эндоскопическое исследование, узи-диагностику, спирографию, здесь создан малый операционный блок, который позволяет, например, детскому онкологу провести биопсию прямо в рамках приема. А этот прибор, который коротко называют ЭЭГ дает возможность прямо в кабинете исследовать кору головного мозга.В отделении центра организован и так называемый третий этап реабилитации. Это когда ребенка выписывают из стационара, но ему нужна реабилитация. Для этого здесь есть дневной стационар, массажные кабинеты, зал ЛФК.Это второе уже отделение Детского диагностического центра в Кирове. Его открыли, чтобы и у маленьких жителей юго-западного района была возможность посетить узких специалистов и пройти обследование рядом с домом. Впрочем, никаких географических ограничений для пациентов здесь нет.Детский диагностический центр это первичная, но уже специализированная помощь. То есть родители с ребенком обращаются сначала в поликлинику к педиатру, а уже затем, при необходимости, врач направляет их к специалисту. Это новая модель организации работы позволяет разделить потоки пациентов, а также осуществлять прием и обследование в одном месте.