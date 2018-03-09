В России появится реестр коррупционеров.

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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил постановление правительства, которое вводит реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия в связи с правонарушениями, связанными с коррупцией.

На портале gossluzhba.gov.ru, который размещен в открытом доступе, будет содержаться анкетные данные чиновника, сведения о государственном органе и должности, с которой он был уволен. Также в реестре будет указано, какие нормы законодательства чиновник нарушил.

Список будет регулярно обновляться. Фамилии коррупционеров удалят из реестра через пять лет после попадания в него.

Досрочно покинуть черный список можно будет только в случае отмены решения об увольнении или в случае смерти. Отметим, что сведения о сотруднике, уволенного за коррупцию, обяжут вносить его работодателя.

По статистике МВД, в прошлом году в стране было зарегистрировано около 30 тысяч преступлений коррупционной направленности.