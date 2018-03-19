За ходом выборов можно было наблюдать и в режиме он-лайн на сайте ЦИК

Поделиться новостью:

За ходом выборов можно было наблюдать и в режиме он-лайн на сайте Центральной избирательной комиссии. Таким образом, процесс голосования был сделан максимально прозрачным. Кроме того, на многих участках были установлены автоматические урны - КОИБы.Идут последние приготовления перед открытием избирательных участков. Готовы кабинки для голосования, проверяется исправность комплексов обработки избирательных бюллетеней. Перед выборами президента в нашу область поступило 120 электронных урн. КОИБы установили на участках с максимальным количеством прикрепленных избирателей. Всего в регионе их насчитывалось более одного миллиона человек. С 8 утра на этом избирательном участке на улице Труда было многолюдно. Сама процедура регистрации и голосования занимала всего несколько минут.Из тысячи избирательных участков, которые открылись в регионе, каждый пятый расположился в Кирове. Всего их в областном центре 211. И на каждом с утра наблюдатели и члены избирательных комиссий отмечали высокую явку избирателей.С первых часов голосования наибольшую активность по традиции проявили пожилые кировчане. Много было и молодежи. Все без исключения отмечали важность и большое историческое значение президентских выборов. Многие адресовали напутственные слова будущему президенту.Добавим, что президента России жители страны выбирают на 6 лет.