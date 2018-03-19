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За ходом выборов можно было наблюдать и в режиме он-лайн на сайте ЦИК

Сегодня, 10:43 | Просмотров: 27 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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За ходом выборов можно было наблюдать и в режиме он-лайн на сайте Центральной избирательной комиссии. Таким образом, процесс голосования был сделан максимально прозрачным. Кроме того, на многих участках были установлены автоматические урны - КОИБы.

Идут последние приготовления перед открытием избирательных участков. Готовы кабинки для голосования, проверяется исправность комплексов обработки избирательных бюллетеней. Перед выборами президента в нашу область поступило 120 электронных урн. КОИБы установили на участках с максимальным количеством прикрепленных избирателей. Всего в регионе их насчитывалось более одного миллиона человек. С 8 утра на этом избирательном участке на улице Труда было многолюдно. Сама процедура регистрации и голосования занимала всего несколько минут.

За ходом выборов можно было наблюдать и в режиме он-лайн на сайте ЦИК СЕРГЕЙ САДОВНИКОВ:
«Выбираем нашу судьбу, дорогу, куда мы дальше пойдем. Поэтому, сегодня очень важный день для нашей страны».

Из тысячи избирательных участков, которые открылись в регионе, каждый пятый расположился в Кирове. Всего их в областном центре 211. И на каждом с утра наблюдатели и члены избирательных комиссий отмечали высокую явку избирателей.

За ходом выборов можно было наблюдать и в режиме он-лайн на сайте ЦИК АЛЕКСАНДР АМОСОВ:
«Я думаю, что это довольно закономерно. Потому что, была активная работа ЦИКа по привлечению избирателей на участки в предвыборные месяцы».
 
С первых часов голосования наибольшую активность по традиции проявили пожилые кировчане. Много было и молодежи. Все без исключения отмечали важность и большое историческое значение президентских выборов. Многие адресовали напутственные слова будущему президенту.

- Главное, чтобы страна процветала, и чтобы был мир на земле. Ну и чтобы президент думал о благосостоянии народа.

За ходом выборов можно было наблюдать и в режиме он-лайн на сайте ЦИК ОЛЕГ КАССИН:
«Мне кажется, именно для нашей страны это самые главные выборы. То, что мы сегодня свободно приходим на участки и свою волю рассказываем государству, можем повлиять на курс политический, внутренний, внешний это прекрасно. Но повторюсь, эти выборы самые лучшие, большие и значимые».

Добавим, что президента России жители страны выбирают на 6 лет.


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