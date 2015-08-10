Экс-глава "Роскосмоса" Игорь Комаров назначен полномочным представителем Президента РФ в ПФО.

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Владимир Путин назначил Игоря Комарова своим полномочным представителем в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее эту должность занимал Михаил Бабич, который в августе 2018 года был назначен послом России в Белоруссии.

Для справки:



Игорь Комаров родился в 1964 году в г. Энгельс Саратовской области.

Окончил МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности "экономист".

С 1987 по 1992 год проходил службу в вооруженных силах.

До 2002-го работал на руководящих должностях в банковской сфере, после — в "Норникеле", "Ростехе" и "АвтоВАЗе".

В 2013-2014 - Комаров занимал должность заместителя руководителя Федерального космического агентства (Роскомос).

В 2014-2015 — генеральный директор Объединенной ракетно-космической корпорации.

В августе 2015 года занял пост генерального директора "Роскосмоса", откуда ушел в мае текущего года.

В июне И. Комарова избрали в совет директоров Ракетно-космической корпорации "Энергия".

В июле 2018 года Дмитрий Медведев назначил Комарова заместителем министра науки и высшего образования.



фото Виктор Васенин/ РГ