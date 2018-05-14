В Приморье открыли памятник уроженцу Кировской области, генералу Асапову.
Торжественная церемонии открытия памятника Герою России, генерал-лейтенанту Асапову, прошла в Уссурийске на территории штаба пятой армии.
Начальник штаба пятой общевойсковой армии Александр Игнатенко рассказал, что генерала Асапова отличали целеустремленность, упорство и высочайший профессионализм. Все эти качества помогли ему пройти тяжелейший боевой путь от командира взвода до командующего армией.
Валерий Асапов родился 1 января 1966 года в городе Малмыже (Кировская область), окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, а затем Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генштаба ВС РФ.
Прошел первую чеченскую кампанию, с октября 2016 года занимал должность командующего пятой армией.
Генерал-лейтенант погиб в Сирии 23 сентября 2017 года во время минометного обстрела террористами командного пункта сирийской армии.
Генерал Асапов был награжден многочисленными орденами, медалями, посмертно удостоен высшей государственной награды – ордена «Герой Республики» (Сирия) и медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации.
В феврале 2018 года имя генерала Асапова было просвоено школе в поселке Калинино Малмыжского района Кировской области, где он жил и учился.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.