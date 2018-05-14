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Новости / Политика

В Малмыжском районе открыли памятник Герою России Валерию Асапову.

Сегодня, 11:47 | Просмотров: 132 | Версия для печати
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Мемориал с бронзовым бюстом был установлен на территории школы с. Калинино Малмыжского района, которая носит имя генерала.
 
Валерий Асапов родился и жил под Малмыжем, учился в школе с. Калинино.
 
Военную карьеру начал 1987 году, окончив Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Служил в Чечне, Абхазии, на Южных Курилах.
 
В 2017 году Асапова командировали в Сирию в качестве старшего группы российских военных советников. Генерал погиб в сентябре 2017 года в боях за сирийский город Дейр-эз-Зор, получив ранение в результате минометного обстрела.
 
Звание Героя Российской Федерации ему было присвоено посмертно.
 
От имени полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова к участникам торжественного мероприятия обратился главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов: «9 декабря в нашей отмечается памятная дата – День Героев Отечества. В этот день мы отдаем дань памяти и уважения тем людям, которые своими подвигами и своим трудом создали современную Россию, страну, в которой мы с вами живем. Их мужество, самоотверженность и героизм являются образцом в служении Отечеству, примером для воспитания подрастающего поколения молодежи».
 
В Калинино почетные гости почтили память героя минутой молчания и возложили венки к мемориалу.
 
В числе памятных мероприятий состоялся и праздничный концерт, также прошли показательные выступления представителей центра спецподготовки «Сыны Отечества».


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