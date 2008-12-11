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Новости / Политика

В Кирове почтили память Героя России Александра Белодедова

Сегодня, 12:33 | Просмотров: 112 | Версия для печати
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В кировской воинской части Росгвардии прошли мероприятия, посвященные памяти Героя России сержанта Александра Белодедова.
 
Помимо личного состава в дне памяти приняли участие ученики подшефной организации: кадеты школы № 10 имени Циолковского города Кирова и ветераны.
 
В регионах ПФО звание Героя Российской Федерации присвоено 14 военнослужащим, в том числе сержанту Александру Белодедову, который служил в кировской дивизии внутренних войск (ныне кировская воинская часть Госгвардии) и теперь навечно зачислен в ее списки.
 
Имя Александра Белодедова носит Первомайская общеобразовательная школа Подгоренского района Воронежской области, в которой он учился.
 
В Кирове почтили память Героя России Александра БелодедоваСержант Белодедов проходил службу в городе Кирове, был командиром отделения инженерно-саперного взвода батальона оперативного назначения кировской дивизии внутренних войск.В 1999 году он участвовал в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики.
 
26 декабря 1999 года в ходе спецоперации по ликвидации бандформирований в Старопромысловском районе Грозного сержант находился в составе группы разминирования и выполнял боевую задачу по инженерной разведке местности. Группа подверглась массированному миномётному обстрелу боевиков.
 
Сразу после начала атаки Белодедов не растерялся и сумел занять выгодную позицию. Почти сразу ему удалось обнаружить миномётный расчёт боевиков и уничтожить бандитов. Находясь под пулеметным огнем противника, он руководил действиями своего отделения, оказывал медицинскую помощь раненым, обеспечивал их эвакуацию.
 
Пулемётное гнездо боевиков располагалось в подвале, подавить его было очень сложно из-за малых размеров бойницы, снайперу туда было не достать. Александр сумел проползти несколько десятков метров, не попав под вражеские пули, и из непростреливаемого боевиками пространства забросить в окно подвала гранату. Раздался взрыв – и пулемёт замолк.
 
Белодедов увидел, что его сослуживец младший сержант Легенчук тяжело ранен и находится под огнём. Не раздумывая, Александр бросился выручать товарища. Вынося Легенчука с поля боя, Белодедов попал под перекрёстный огонь боевиков и был тяжело ранен. От полученных ранений он скончался на месте.
 
Указом Президента Российской Федерации от 24 июня 2000 года сержанту Белодедову Александру Николаевичу присвоено звание ероя Российской Федерации (посмертно).


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