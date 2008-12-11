В Кирове почтили память Героя России Александра Белодедова

В кировской воинской части Росгвардии прошли мероприятия, посвященные памяти Героя России сержанта Александра Белодедова.
Помимо личного состава в дне памяти приняли участие ученики подшефной организации: кадеты школы № 10 имени Циолковского города Кирова и ветераны.
В регионах ПФО звание Героя Российской Федерации присвоено 14 военнослужащим, в том числе сержанту Александру Белодедову, который служил в кировской дивизии внутренних войск (ныне кировская воинская часть Госгвардии) и теперь навечно зачислен в ее списки.
Имя Александра Белодедова носит Первомайская общеобразовательная школа Подгоренского района Воронежской области, в которой он учился.
Сержант Белодедов проходил службу в городе Кирове, был командиром отделения инженерно-саперного взвода батальона оперативного назначения кировской дивизии внутренних войск.В 1999 году он участвовал в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики.
26 декабря 1999 года в ходе спецоперации по ликвидации бандформирований в Старопромысловском районе Грозного сержант находился в составе группы разминирования и выполнял боевую задачу по инженерной разведке местности. Группа подверглась массированному миномётному обстрелу боевиков.
Сразу после начала атаки Белодедов не растерялся и сумел занять выгодную позицию. Почти сразу ему удалось обнаружить миномётный расчёт боевиков и уничтожить бандитов. Находясь под пулеметным огнем противника, он руководил действиями своего отделения, оказывал медицинскую помощь раненым, обеспечивал их эвакуацию.
Пулемётное гнездо боевиков располагалось в подвале, подавить его было очень сложно из-за малых размеров бойницы, снайперу туда было не достать. Александр сумел проползти несколько десятков метров, не попав под вражеские пули, и из непростреливаемого боевиками пространства забросить в окно подвала гранату. Раздался взрыв – и пулемёт замолк.
Белодедов увидел, что его сослуживец младший сержант Легенчук тяжело ранен и находится под огнём. Не раздумывая, Александр бросился выручать товарища. Вынося Легенчука с поля боя, Белодедов попал под перекрёстный огонь боевиков и был тяжело ранен. От полученных ранений он скончался на месте.
Указом Президента Российской Федерации от 24 июня 2000 года сержанту Белодедову Александру Николаевичу присвоено звание ероя Российской Федерации (посмертно).
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.