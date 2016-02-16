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Новости / Политика

В регионах ПФО прошли торжественные мероприятия, посвященные 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Сегодня, 18:57 | Просмотров: 94 | Версия для печати
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В Нижнем Новгороде торжественно отметили 30-ю годовщину окончания боевых действий и вывода советских войск из Афганистана.
 
В мероприятиях приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, участники боевых действий, члены семей погибших военнослужащих, представители Вооруженных Сил РФ и правоохранительных органов, ветеранских организаций из регионов ПФО.
 
В Нижнем Новгороде состоялся торжественный митинг, на котором собравшиеся почтили память воинов минутой молчания и возложили цветы к мемориальному комплексу. Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров направил приветствие ветеранам-афганцам и участникам торжественного митинга, посвященного 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
 
От имени полпреда к участникам митинга обратился Олег Машковцев:
 
«Военный конфликт на территории Республики Афганистан с участием советских воинов-интернационалистов длился более 9 лет и оставил глубокий след в истории нашей страны. Потери советских военнослужащих составили свыше 15 тысяч человек. Мы помним и чтим всех, кто исполнял и исполняет свой интернациональный воинский долг, тех, кто погиб в бою, защищая нашу страну и свой народ на дальних рубежах в Афганистане и современной Сирийской Арабской Республике, и тех, кто сегодня рядом с нами. Международный терроризм развязал против нашего государства жестокую, бесчеловечную войну. Цель у нее одна – расчленить Россию, нарушить ее суверенитет и поссорить ее народы. Но на борьбу с терроризмом, как и 30 лет назад, встали российские солдаты, офицеры, генералы, готовые пожертвовать своей жизнью во благо мирного неба над головой миллионов людей не только в нашей стране, но и во всем мире. Мужество и отвага, боевой опыт и истинный патриотизм служения Отчизне воинов-афганцев востребованы и сегодня, спустя 30 лет. Ваша самоотверженность и героизм являются образцовым примером для воспитания подрастающего поколения молодежи».
 
В регионах Приволжского федерального округа чтут историю страны и хранят память о погибших земляках.
 
Большую работу по пропаганде подвигов солдат и офицеров ведут областные общественные организации ветеранов и инвалидов войны в Афганистане, а также военно-патриотические клубы и музеи.
 
На личном контроле полпреда Игоря Комарова – проведение окружного проекта «Герои Отечества», который реализуется в целях организации системной работы по поддержке различных категорий защитников Отечества, участников героических событий, а также по увековечению памяти военнослужащих. В рамках проекта на регулярной основе проходят «Уроки мужества» с участием защитников Отечества из регионов Приволжья, где ребятам рассказывают об отваге и героизме, готовности к самопожертвованию во имя Родины.


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