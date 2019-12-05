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В регионы ПФО из стран ближнего зарубежья переехали более 10 тысяч человек.

В регионы ПФО из стран ближнего зарубежья переехали более 10 тысяч человек.

Сегодня, 10:36
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В регионы ПФО из стран ближнего зарубежья переехали более 10 тысяч человек.

В текущем году на территории ПФО в качестве участников госпрограммы было поставлено на учет 4676 человек (рост на 11,3%) и 6139 членов их семей.

Больше всего переселенцев в ПФО приняли в Самарской (2 698 чел.), Саратовской (2 590 чел.), Нижегородской (1796 чел.), Оренбургской (1049 чел.) и Ульяновской областях (637 чел.).

В Кировской области на учет встали около 70 переселенцев. Чаще всего в регионы округа возвращаются соотечественники из Казахстана, Узбекистана, Украины, Таджикистана, Армении, Азербайджана и Молдовы.

Всего за десять месяцев текущего года в Россию прибыло почти 92,5 тысячи человек.

Напомним, вид на жительство в РФ сейчас носит бессрочный характер.

Иностранцы, чьи родители или дети являются гражданами России, а также с отличием окончившие российские вузы, теперь вправе подавать документы на выдачу вида на жительство, минуя процедуру оформления разрешения на временное проживание.

Для квалифицированных специалистов с 3 лет до 1 года снижено требование к сроку работы в нашей стране для обращения с заявлением о получении гражданства.
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