Стали известны все члены конкурсной комиссии по выбору сити-менеджера Кирова. В состав комиссии от областного центра вошло пять человек: глава города Елена Ковалева, а также депутаты Гордумы Александр Востриков, Денис Ерохин, Алексей Рябов и Алексей Овечкин.Согласно распоряжению губернатора, от Кировской области в комиссию включены: министр внутренней политики Николай Коев, министр промышленной политики Андрей Перескоков, министр юстиции Максим Финченко, заместитель председателя правительства Кировской области Александр Царегородцев и председатель Совета директоров публичного АО «Кировский завод «Маяк» Сергей Смирнов.Напомним, 29 января 2020 года Илья Шульгин покинул место главы администрации города. С 30 января исполняющим обязанности стал Геннадий Плехов.онкурс по выбору сити-менеджера назначили на 16 марта.До этого момента в администрации города произошли кадровые перестановки. И.о. заместителей главы администрации Кирова назначены Дмитрий Осипов, экс-руководитель КОГП "Вятавтодор", и Анна Вершинина, которая до недавнего времени работала в региональном Арбитражном суде.