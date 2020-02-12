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12 фев 17:41 В южных микрорайонах Кирова активно возводят жилые многоквартирные дома 12 фев 17:19 В Кировской области появится служба профессиональных нянь. 12 фев 17:09 В Кирове приводят в порядок общегородские катки. 12 фев 16:59 В п. Лесном замерзает 18-квартирный жилой дом. 12 фев 16:55 Трое жителей Кирово-Чепецка подозреваются в организации азартных игр (видео). 12 фев 15:05 «Сто лет в объективе»: в областном краеведческом музее открылась выставка фотографий старой Вятки 12 фев 13:56 Стали известны все члены конкурсной комиссии по выбору сити-менеджера Кирова. 12 фев 13:47 На улице Московской произошло ДТП с участием скорой помощи. 12 фев 13:43 Кировчан приглашают стать донорами крови. 12 фев 12:01 В регионе проходят мероприятия, посвященные борьбе с онкозаболеваниями
Стали известны все члены конкурсной комиссии по выбору сити-менеджера Кирова.

Стали известны все члены конкурсной комиссии по выбору сити-менеджера Кирова.

Вчера, 13:56
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Стали известны все члены конкурсной комиссии по выбору сити-менеджера Кирова.

Стали известны все члены конкурсной комиссии по выбору сити-менеджера Кирова. В состав комиссии от областного центра вошло пять человек: глава города Елена Ковалева, а также депутаты Гордумы Александр Востриков, Денис Ерохин, Алексей Рябов и Алексей Овечкин.

Согласно распоряжению губернатора, от Кировской области в комиссию включены: министр внутренней политики Николай Коев, министр промышленной политики Андрей Перескоков, министр юстиции Максим Финченко, заместитель председателя правительства Кировской области Александр Царегородцев и председатель Совета директоров публичного АО «Кировский завод «Маяк» Сергей Смирнов.

Напомним, 29 января 2020 года Илья Шульгин покинул место главы администрации города. С 30 января исполняющим обязанности стал Геннадий Плехов.

онкурс по выбору сити-менеджера назначили на 16 марта.

До этого момента в администрации города произошли кадровые перестановки. И.о. заместителей главы администрации Кирова назначены Дмитрий Осипов, экс-руководитель КОГП "Вятавтодор", и Анна Вершинина, которая до недавнего времени работала в региональном Арбитражном суде.
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