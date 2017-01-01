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01 января 2017г.

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Новости / Общество

Какие законодательные новшества ожидают кировчан с 1 января 2017 года?

Сегодня, 12:16 | Просмотров: 144 | Версия для печати
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С первого января 2017 года вступили в силу важные поправки и изменения в федеральном законодательстве, которые важны для многих.
 
Защита прав дольщиков

С 1 января вступил в силу закон, направленный на повышение защиты прав дольщиков при строительстве многоквартирных домов. Отныне застройщики обязаны публиковать на официальных сайтах всю необходимую документацию и информацию о строящихся объектах, включая договоры участия в долевом строительстве и фотографии со стройки. Также создается специальный компенсационный фонд, куда будут обязаны перечислять страховые отчисления все девелоперы. Из фонда буду выплачиваться компенсации обманутым дольщикам.
 
Медицинские услуги

С 1 января вступил в силу закон, который повышает доступность высокотехнологичной медицинской помощи и сокращает сроки ожидания операций. Фонд обязательного медицинского страхования сможет напрямую, а не через бюджет, финансировать федеральные медицинские организации за оказание ими высокотехнологичной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. С 2017 года упрощается процедура направления россиян на лечение за границу за счет государства. Теперь при заключении контракта с иностранной организацией госзакупка будет проводиться только у единственного поставщика без предварительного запроса предложений. С 1 января в России запускается федеральный регистр ВИЧ-инфицированных пациентов. Он поможет получить полную информацию о количестве больных, по лечению и обеспеченности лекарствами.
 
Трудоустройство инвалидов
 
С 2017 года в РФ заработает федеральный реестр инвалидов, который поможет в трудоустройстве людей с ограничениями здоровья. У каждого инвалида будет доступ к "личному кабинету", где будет отражаться информация о денежных выплатах, мерах социальной поддержки инвалида, о ходе реализации его индивидуальной программы реабилитации.
 
Защита от коллекторов
 
Вступили в силу поправки, регламентирующие работу коллекторов при взыскании долгов. Им запрещается причинять вред должнику, применять силу, угрожать и оказывать психологическое давление, повреждать имущество должника. Кроме того, коллекторам запрещается раскрывать сведения о должнике и его долге третьим лицам. Устанавливается максимальное количество личных встреч, звонков и SMS должнику. Например, запрещается лично встречаться с должником более одного раза в неделю, а общаться по телефону — более одного раза в сутки и двух раз в неделю. При этом должник может отказаться от общения. Микрофинансовым организациям и ломбардам запрещается выбивать долги — это могут делать только профессиональные взыскатели, внесенные в реестр.
 
Плацкарт станет дороже.
 
В 2017 году жд тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах будут проиндексированы на 3,9%. Что касается тарифов на СВ, купе и люкс — Федеральная пассажирская компания откажется от их индексации в пользу системы динамического ценообразования. Согласно этой системе, цена билета изменяется в зависимости от сезона, дней недели, спроса и количества проданных мест.
 
Полис ОСАГО - по интернету
 
Автовладельцы теперь могут приобретать полисы ОСАГО в электронном виде через сайт страховой компании. Это позволит существенно повысить доступность услуги ОСАГО, считают в ЦБ РФ. За необоснованную приостановку продаж электронных полисов ОСАГО Банк России обещает применять к страховым компаниям весь комплекс надзорных мер вплоть до ограничения лицензии компании.

Суды примут документы через интернет
 
С  1 января россияне смогут подавать в суд документы в электронном виде на официальных сайтах всех судов общей юрисдикции. Чтобы подать документы, необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись. Документы можно направлять через "личный кабинет" в разделе "Подача процессуальных документов в электронном виде" на сайте суда.
 
Туризм
 
 
В России вступил в силу новый закон о туризме. Помимо договора страхования за неисполнение обязательств туроператоры должны иметь фонд персональной ответственности. Он формируется за счет ежегодного взноса, размер которого составит 1% от общей цены туристического продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год. Законом также предусмотрено создание единого федерального реестра турагентств. На сайте "Турпомощи" любой путешественник сможет проверить, есть ли у турагента договор с туроператором и имеет ли он право торговать. Это позволит уберечь туристов от недобросовестных игроков, которые собирают деньги с клиентов, а потом исчезают. Билеты "туда-обратно" и документы о бронировании гостиницы туристу обязаны выдать не менее чем за 24 часа до начала путешествия.
 

Вводится новый вид наказания
 

В России появился новый вид уголовного наказания — принудительные работы. Осужденные будут находиться в исправительных центрах и на них практически в полной мере будут распространяться положения Трудового кодекса, за исключением права самостоятельно выбрать работу и уволиться. Кроме того, осужденным запретят употребление алкоголя, игральные карты и нанесение татуировок. В исправительных центрах не будет такой охраны, как в исправительной колонии, но покидать территорию центра осужденный может лишь с разрешения администрации, а если он получил право проживать вне пределов центра, должен будет отмечаться четыре раза в месяц. Осужденный может пользоваться мобильным телефоном и интернетом, обращаться при необходимости к врачам по медицинскому полису, предусмотрено и право на отпуск в размере 18 дней после первых шести месяцев работы.

по материалам http://tass.ru/obschestvo/3918336


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