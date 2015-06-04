Количество ДТП без пострадавших, оформленных по европротоколу, увеличится.

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Аналитики ГИБДД России с января 2017 года ожидают увеличение количества оформленных ДТП без пострадавших по европротоколу - без вызова сотрудников полиции.

В 2015 году 14% ДТП оформлялись по европротоколу, в 2016 году этот показатель составил 29%. В 2017 году доля ДТП, оформленных по европротоколу, может достигнуть 50%.

ГИБДД планирует направить в регионы разъяснения, каким образом можно активнее применять действующие нормы, по которым ДТП можно оформить без участия полиции.

Дежурный ГИБДД, принимая звонок о ДТП, обязательно должен выяснить все обстоятельства происшествия и порекомендовать оформить его в рамках европротокола. Если кто-либо из участников ДТП захочет, чтобы его оформил именно сотрудник полиции, то ему не вправе отказать.

Добавим, что Госавтоинспекция предложила внести в программы подготовки будущих водителей определенное количество часов для обучения составлению европротокола.

Европротокол - принятая в ряде стран система, с помощью которой можно оформить документы о ДТП без участия сотрудников полиции и получить страховую выплату. В России поправки в правила дорожного движения, согласно которым участники аварии могут оформить ее без вызова сотрудников полиции, вступили в силу с 1 июля 2015 года.

по материалам tass.ru