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Новости / Общество

В Кирове стартует футбольный турнир.

Сегодня, 12:30 | Просмотров: 145 | Версия для печати
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С 3 по 8 января 2017 года в спортивном зале ДЮСШ №5 города Кирова, на стадионах «Россия» и «Факел» города Кирова пройдет традиционный турнир, посвященный памяти нападающих команды «Динамо» Киров В.М. Шулятьева и И.И. Зыкова.
 
В спортзале ДЮСШ №5 сыграют детские команды из игроков 2004-2005 годов рождения и 2010-2011 годов рождения.
 
На стадионах «Россия» и «Факел» пройдут матчи среди юношей 2001-2003 годов рождения.
 
В соревнованиях примут участие 30 детских команд.
 
Напомним, что это один из старейших городских футбольных турниров. Он проводится более 10 лет и каждый раз открывает новые спортивные таланты.
 
Футболисты Игорь Зыков и Виталий Шулятьев в свое время были кумирами своего поколения. Одного за технику называли «вятский Пеле». Второй впоследствии стал талантливым тренером.
 
Всех любителей футбола и болельщиков приглашают поддержать детский футбол.


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