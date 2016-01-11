В Кирове стартует футбольный турнир.
Сегодня, 12:30 | Просмотров: 145 | Версия для печати
Поделиться новостью:
С 3 по 8 января 2017 года в спортивном зале ДЮСШ №5 города Кирова, на стадионах «Россия» и «Факел» города Кирова пройдет традиционный турнир, посвященный памяти нападающих команды «Динамо» Киров В.М. Шулятьева и И.И. Зыкова.
В спортзале ДЮСШ №5 сыграют детские команды из игроков 2004-2005 годов рождения и 2010-2011 годов рождения.
На стадионах «Россия» и «Факел» пройдут матчи среди юношей 2001-2003 годов рождения.
В соревнованиях примут участие 30 детских команд.
Напомним, что это один из старейших городских футбольных турниров. Он проводится более 10 лет и каждый раз открывает новые спортивные таланты.
Футболисты Игорь Зыков и Виталий Шулятьев в свое время были кумирами своего поколения. Одного за технику называли «вятский Пеле». Второй впоследствии стал талантливым тренером.
Всех любителей футбола и болельщиков приглашают поддержать детский футбол.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|