На Крещение откроются более 20 купелей

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На праздник Крещения в Вятской Епархии будет действовать более 20 купелей, в том числе на открытых водоемах.Жители Кирова смогут окунуться в святую воду в купели комплекса Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря. Она будет открыта с 12 часов 18 января и до 20 часов 19 января.В Слободском к крещенским купаниям можно присоединиться у Троицкой церкви и в иордани, вырубленной в Вятке в районе Спасательной станции.В Слободском районе купели также будут оборудованы в селах Холуново, Ильинское, Волково, Шестаково и Никульчино, деревнях Зониха и Щуково, в Вахрушах и п. Сухоборка.В Кирово-Чепецком районе чин освящения воды будет отслужен в с. Пасегово и рядом с Всехсвятским собором Кирово-Чепецка.В Оричевском районе в купель можно будет погрузиться в селах Быстрица и Спасо-Талица, а также в п. Суводи.Крещенский обряд купания смогут совершить и жители Орлова, Советска (храм Покрова Божией Матери), Нижнеивкино (Куменский район) и с. Медяны (Юрьянский район).