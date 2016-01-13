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Новости / Общество

На Крещение откроются более 20 купелей

Сегодня, 11:51 | Просмотров: 101 | Версия для печати
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На праздник Крещения в Вятской Епархии будет действовать более 20 купелей, в том числе на открытых водоемах.

Жители Кирова смогут окунуться в святую воду в купели комплекса Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря. Она будет открыта с 12 часов 18 января и до 20 часов 19 января.

В Слободском к крещенским купаниям можно присоединиться у Троицкой церкви и в иордани, вырубленной в Вятке в районе Спасательной станции.

В    Слободском районе купели также будут оборудованы в селах Холуново, Ильинское, Волково, Шестаково и Никульчино, деревнях Зониха и Щуково, в Вахрушах и п. Сухоборка.     

В Кирово-Чепецком районе чин освящения воды будет отслужен в с. Пасегово и рядом с    Всехсвятским собором Кирово-Чепецка.    

В Оричевском районе в купель можно будет погрузиться в селах Быстрица и Спасо-Талица, а также в п. Суводи.    

Крещенский обряд купания смогут совершить и жители Орлова, Советска (храм Покрова Божией Матери), Нижнеивкино (Куменский район) и с. Медяны (Юрьянский район).


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