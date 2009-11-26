В Кирове таксисты запланировали забастовку

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В Кирове таксисты намерены устроить забастовку по поводу низких цен на проезд. Акция протеста может пройти в понедельник, 23 января.





В социальной сети "Вконтакте" появился опрос: "Кто готов в понедельник не выходить на линию, чтобы сделать всем дс (диспетчерским службам- прим. ред.) не вывоз, может они одумаются?".

Таксисты требуют повысить цену на проезд, которая в среднем сейчас составляет 100 рублей. Между тем растут издержки: обслуживание автомобиля, бензин, ЖКХ.





Согласно данным опроса, поддержали забастовку порядка 150 таксистов. Впрочем, нашлись и те, кто считает акцию протеста бесполезным занятием, которое к тому же может привести к увольнению.