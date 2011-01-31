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Первомайский район в этом году отмечает 45-летие. В честь юбилея ветеранов пригласили в десятую школу, где дети изучают краеведение и хорошо знают все даты и события родного города.Плакаты, истории людей, мест - все это школьники усердно готовили к юбилею. А рассказать есть о чем. В Первомайском районе проживает почти 80 тысяч человек. Десятая школа находится в самом центре. Поэтому и решили в этом учебном заведении устроить праздник для ветеранов, вспомнить важные даты, показать, как все изменилось, и рассказать все именно устами детей. Чтобы взрослые не переживали и не расстраивались, что молодежь историю не знает.Краеведению в школе посвящены отдельные занятия. Они проводятся параллельно с историей России, чтобы дети знали, как их родной край переживал те или иные события. Не зря здесь сразу три музея - об истории района, о школе и космонавтике. Ветераны тоже участвуют в пополнении коллекции.В музее имени Циолковского частый гость и космонавт, ученый, наш земляк Виктор Савиных. Он подарил школьникам свой тренировочный костюм. Коллекцию постоянно пополняют и космические поделки детей, даже первоклашки слепили из пластилина солнечную систему. Во время экскурсии ученики поздравили гостей с днем космонавтики и пообещали не забывать своих героев и стремиться к новым высотам.