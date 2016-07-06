В Кирове будут чеканить монеты к Чемпионату мира по футболу 2018 года

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Россия готовится к Чемпионату мира по футболу 2018 года. В мегаполисах строят стадионы и гостиницы, укладывают новые поля. Внесет свою лепту в общее дело и Киров. Нашим металлургам доверили изготовить специальный сплав, из которого будут чеканить монеты с символикой Чемпионата.Этот раскаленный металл будут прокатывать до тех пор, пока он не станет 2-х миллиметровой лентой, из которой потом отчеканят монеты к чемпионату мира по футболу 2018 года. В обычных железных деньгах основа - сталь, покрытая тонким слоем меди. Здесь же использует куда более ценный металл.Добиваться блеска для кировского предприятия не впервой. 4 года назад уже выполняли похожий заказ для монетного двора.На подобные вещи всегда большой спрос, причем не только у нумизматов. Болельщики со всего мира будут счастливы, заполучить такой сувенир. Поэтому монет с символикой российского мундиаля будет не меньше, чем сочинских 25-рублевок.