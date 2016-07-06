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Новости / Общество

В Кирове будут чеканить монеты к Чемпионату мира по футболу 2018 года

Сегодня, 10:14 | Просмотров: 217 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Россия готовится к Чемпионату мира по футболу 2018 года. В мегаполисах строят стадионы и гостиницы, укладывают новые поля. Внесет свою лепту в общее дело и Киров. Нашим металлургам доверили изготовить специальный сплав, из которого будут чеканить монеты с символикой Чемпионата.

Этот раскаленный металл будут прокатывать до тех пор, пока он не станет 2-х миллиметровой лентой, из которой потом отчеканят монеты к чемпионату мира по футболу 2018 года. В обычных железных деньгах основа - сталь, покрытая тонким слоем меди. Здесь же использует куда более ценный металл.

В Кирове будут чеканить монеты к Чемпионату мира по футболу 2018 годаСЕРГЕЙ МАКЕЕВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ЗАВОДА ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ:
«Основное отличие данного сплава от обычных монет - это то, что добавление в медь никеля в количестве 25% придает благородность данному материалу, соответственно на конечной монете это блеск».
 
Добиваться блеска для кировского предприятия не впервой. 4 года назад уже выполняли похожий заказ для монетного двора.

В Кирове будут чеканить монеты к Чемпионату мира по футболу 2018 годаСЕРГЕЙ ГОРБУНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ:
«Аналогичную ленту мы поставляли для чеканки монет, посвященным Олимпиаде 2014 года».

На подобные вещи всегда большой спрос, причем не только у нумизматов. Болельщики со всего мира будут счастливы, заполучить такой сувенир. Поэтому монет с символикой российского мундиаля будет не меньше, чем сочинских 25-рублевок.

В Кирове будут чеканить монеты к Чемпионату мира по футболу 2018 годаАЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Вот эти рулоны весят тонну, всего заказали 550 тонн такой продукции, из них на монетном дворе сделают около 40 миллионов таких монет, возможно одна из них решит исход жребия на первом матче чемпионата мира по футболу.


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