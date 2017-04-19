За сутки уровень воды в реке Вятке поднялся на 13 сантиметров.

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На 8 утра 22 апреля уровень воды от «нулевого» поста составил +139 см.

Такие данные прозвучали на оперативном совещании в администрации города Кирова. На нем управляющие компании и дорожники отчитались, как идет ликвидация последствий аномального снегопада 20 апреля.

На утро 22 апреля большинство тротуаров покрыла ледяная корка. У остановок общественного транспорта остаются большие снежные и ледяные груды, которые доставляют большие проблемы и для пассажиров, и для водителей. Тем временем, по данным руководителя ДДХ Андрея Менькина, в сутки на проезжей части работало 67 единиц техники, на тротуарах - 34 трактора и 94 рабочих.

Периферийные дороги и сельские территории в большинстве были очищены уже к 20.00. В худшем состоянии - центральные улицы города. Вчера А. Менькин во второй половине дня ездил по городу с журналистами, и едва нашел один трактор, прибирающий центр.

В Ленинском районе тротуары в центре помогли прибрать владельцы торговых точек на центральных улицах.

С 22 апреля, по прогнозам синоптиков, идёт устойчивый «плюс», поэтому задача для всех дорожных служб общая: зачистить тротуары и максимально убрать наледь. Особое внимание - пешеходным переходам и остановкам.