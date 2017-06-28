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Новости / Общество

На улице Менделеева завершили ремонт дороги

Сегодня, 10:15 | Просмотров: 81 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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На улице Менделеева завершили ремонт дороги. Автомобилистам стало лучше и комфортнее, а вот у горожан-пешеходов осталась масса вопросов к дорожникам.

- Здесь очень много детских садов. Именно по этой дороге мы и идем.

Асфальт здесь клали сорок лет назад. С тех пор тротуар не ремонтировался, говорит Лидия Бронникова. Каждый день по этой дорожке проходят сотни человек. На улице Менделеева уже не раз люди получали травмы.

На улице Менделеева завершили ремонт дорогиЛИДИЯ БРОННИКОВА:
«Асфальта нет, какая-то глыба от асфальта осталась случайно наступила, подвернула ногу, у меня случилось четыре перелома. Пришлось делать две операции. Сейчас там у меня железные пластины, штыри без них я не могу ходить».

На улице Менделеева в этом году была отремонтирована дорога. Но рабочие после себя не прибрали, тем самым добавив проблем пешеходам.

ЛИДИЯ БРОННИКОВА:
«Весь грунт, который они вынимали для укладки бордюров, был свален на газон, вместе с грязью, щебнем и со всем. Сначала были кучи, а потом их чуть-чуть раскидали, так и осталась».

Во время ремонта рабочие вытащили из основания дороги эту плиту. Ремонт закончился, а бетонная глыба так и осталась лежать, никем не убранная. Во время приемки дороги наша съемочная группа обратила на это внимание комиссии.

На улице Менделеева завершили ремонт дорогиАНДРЕЙ МЕНЬКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. КИРОВА:
«Оказывается, что эта плита лежала здесь в основании, сейчас с подрядчиком мы выяснили, он здесь находится, подрядчик уверяет, что в течение двух дней плита будет отсюда вывезена. Она никому не будет доставлять неудобства».

В целом, представители комиссии положительно оценили работу подрядчика, однако выявили ряд нарушений. Они касаются благоустройства, а так же сроков сдачи.

На улице Менделеева завершили ремонт дорогиОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Будет претензионная работа, она уже выставлена, когда будет подписываться КС-2, будет точная цифра. Предположительно штрафные санкции здесь подрядчику "КапиталДор" будет в пределах 50-ти тысяч рублей».
 
Иногда прохожим не удается воспользоваться, пусть и плохим, но все же тротуаром. Пройтись по этому участку улицы Менделеева постоянно мешает вода.

На улице Менделеева завершили ремонт дорогиАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Дождя сегодня не было, а на улице Менделеева две глубокие лужи. Их причина - вот этот колодец. На протяжении многих лет канализация регулярно забивается. Из-за этого образуются настоящие ручьи с нечистотами, которые, в кавычках, радуют жителей своим запахом».

На нечетной стороне улицы тротуар отремонтирован в этом году. Четную же сторону планируется так же привести в порядок. Однако, точной даты представители дорожного хозяйства не называют. Сначала необходимо будет организовать процедуру торгов.


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