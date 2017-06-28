Поделиться новостью:

На улице Менделеева завершили ремонт дороги. Автомобилистам стало лучше и комфортнее, а вот у горожан-пешеходов осталась масса вопросов к дорожникам.Асфальт здесь клали сорок лет назад. С тех пор тротуар не ремонтировался, говорит Лидия Бронникова. Каждый день по этой дорожке проходят сотни человек. На улице Менделеева уже не раз люди получали травмы.На улице Менделеева в этом году была отремонтирована дорога. Но рабочие после себя не прибрали, тем самым добавив проблем пешеходам.Во время ремонта рабочие вытащили из основания дороги эту плиту. Ремонт закончился, а бетонная глыба так и осталась лежать, никем не убранная. Во время приемки дороги наша съемочная группа обратила на это внимание комиссии.В целом, представители комиссии положительно оценили работу подрядчика, однако выявили ряд нарушений. Они касаются благоустройства, а так же сроков сдачи.Иногда прохожим не удается воспользоваться, пусть и плохим, но все же тротуаром. Пройтись по этому участку улицы Менделеева постоянно мешает вода.На нечетной стороне улицы тротуар отремонтирован в этом году. Четную же сторону планируется так же привести в порядок. Однако, точной даты представители дорожного хозяйства не называют. Сначала необходимо будет организовать процедуру торгов.