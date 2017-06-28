На улице Менделеева завершили ремонт дороги
Сегодня, 10:15 | Просмотров: 81 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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- Здесь очень много детских садов. Именно по этой дороге мы и идем.
Асфальт здесь клали сорок лет назад. С тех пор тротуар не ремонтировался, говорит Лидия Бронникова. Каждый день по этой дорожке проходят сотни человек. На улице Менделеева уже не раз люди получали травмы.
ЛИДИЯ БРОННИКОВА:
«Асфальта нет, какая-то глыба от асфальта осталась случайно наступила, подвернула ногу, у меня случилось четыре перелома. Пришлось делать две операции. Сейчас там у меня железные пластины, штыри без них я не могу ходить».
На улице Менделеева в этом году была отремонтирована дорога. Но рабочие после себя не прибрали, тем самым добавив проблем пешеходам.
ЛИДИЯ БРОННИКОВА:
«Весь грунт, который они вынимали для укладки бордюров, был свален на газон, вместе с грязью, щебнем и со всем. Сначала были кучи, а потом их чуть-чуть раскидали, так и осталась».
Во время ремонта рабочие вытащили из основания дороги эту плиту. Ремонт закончился, а бетонная глыба так и осталась лежать, никем не убранная. Во время приемки дороги наша съемочная группа обратила на это внимание комиссии.
АНДРЕЙ МЕНЬКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. КИРОВА:
«Оказывается, что эта плита лежала здесь в основании, сейчас с подрядчиком мы выяснили, он здесь находится, подрядчик уверяет, что в течение двух дней плита будет отсюда вывезена. Она никому не будет доставлять неудобства».
В целом, представители комиссии положительно оценили работу подрядчика, однако выявили ряд нарушений. Они касаются благоустройства, а так же сроков сдачи.
ОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Будет претензионная работа, она уже выставлена, когда будет подписываться КС-2, будет точная цифра. Предположительно штрафные санкции здесь подрядчику "КапиталДор" будет в пределах 50-ти тысяч рублей».
Иногда прохожим не удается воспользоваться, пусть и плохим, но все же тротуаром. Пройтись по этому участку улицы Менделеева постоянно мешает вода.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Дождя сегодня не было, а на улице Менделеева две глубокие лужи. Их причина - вот этот колодец. На протяжении многих лет канализация регулярно забивается. Из-за этого образуются настоящие ручьи с нечистотами, которые, в кавычках, радуют жителей своим запахом».
На нечетной стороне улицы тротуар отремонтирован в этом году. Четную же сторону планируется так же привести в порядок. Однако, точной даты представители дорожного хозяйства не называют. Сначала необходимо будет организовать процедуру торгов.
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