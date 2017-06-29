В заречной части Кирова сдали участок отремонтированной дороги на улице Семашко
Сегодня, 10:26 | Просмотров: 129 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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- Норма должна быть 20-22. Ну 20 есть.
Это последние замеры готового дорожного полотна на улице Семашко. Расхождений по цифрам с проектной документации не обнаружено, а значит, дорога официально будет принята в ближайшие дни. Протяженность отремонтированного участка составила более 900от метров, а площадь 7200 квадратов. Вырубку образца провели несколько дней назад.
АНДРЕЙ МЕНЬКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. КИРОВА:
«Никаких замечаний по толщинам, по водонасыщению никаких отклонений не было. В лабораторных исследованиях».
Однако, при выполнении проекта не обошлось без нарушений со стороны подрядчика. Сдача объекта была запланирована еще на 31 мая.
ОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Сумма контракта 6 млн. 837 тысяч рублей. Но в связи с тем, что у нас Великорецкий ход был, данный участок дороги был сдан немного поздней. Но все равно подрядная организация в график не уложилась и у нас получается, что после подписания КС2 будут определенные штрафные санкции».
Однако, размер штрафа, по словам чиновников, будет сравнительно небольшим - до 35 тысяч рублей. Дело в том, что свою задачу подрядчик выполнил хорошо. По готовому полотну нет нареканий, а сам проект был даже перевыполнен.
АНДРЕЙ МЕНЬКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. КИРОВА:
«Также и съезды мы посмотрели, также подрядчик сделал пошире, подальше. Я думаю, что жители будут благодарны. Но еще не надо забывать, что у нас здесь социальный объект - это городская больница. Думаю, что людям сейчас тоже будет комфортно добираться».
По словам представителей городской администрации, чиновники внимательно следят за ситуацией с погодными условиями и контролируют сроки сдачи всех 60-ти объектов, вошедших в проект ремонта дорог в 2017 году. Напомним, что на него был выделен 1 млрд. рублей.
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