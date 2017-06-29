В заречной части Кирова сдали участок отремонтированной дороги на улице Семашко

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В Кирове сегодня был сдан еще один участок отремонтированной дороги. Муниципальный контроль принимал улицу Семашко в Заречной части города.Это последние замеры готового дорожного полотна на улице Семашко. Расхождений по цифрам с проектной документации не обнаружено, а значит, дорога официально будет принята в ближайшие дни. Протяженность отремонтированного участка составила более 900от метров, а площадь 7200 квадратов. Вырубку образца провели несколько дней назад.Однако, при выполнении проекта не обошлось без нарушений со стороны подрядчика. Сдача объекта была запланирована еще на 31 мая.Однако, размер штрафа, по словам чиновников, будет сравнительно небольшим - до 35 тысяч рублей. Дело в том, что свою задачу подрядчик выполнил хорошо. По готовому полотну нет нареканий, а сам проект был даже перевыполнен.По словам представителей городской администрации, чиновники внимательно следят за ситуацией с погодными условиями и контролируют сроки сдачи всех 60-ти объектов, вошедших в проект ремонта дорог в 2017 году. Напомним, что на него был выделен 1 млрд. рублей.