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Новости / Общество

Благоустройство территории у Дворца творчества-мемориал

Сегодня, 15:30 | Просмотров: 97 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Минимум вложений, часовня и тихие прогулочные зоны. Так, возможно, будет выглядеть парк у Дворца творчества-мемориала через несколько лет. С авторами проекта встретился Иван Швецов.

Каким должен быть парк у Дворца творчества мемориал? Этим вопросом сегодня озадачены и власти города, и архитекторы, и конечно, местные жители. Как показал опрос общественного мнения, кировчане не хотят видеть на территории парка никаких торговых и коммерческих площадок. Люди мечтают сохранить привычное место для тихого отдыха, максимально благоустроив и облагородив его. Именно этими соображениями и руководствовались студенты-архитекторы из ВятГУ.

Благоустройство территории у Дворца творчества-мемориалМАКСИМ ПУШПАШЕВ, СТУДЕНТ ВЯТГУ:
«Одной из главных зон у нас является мемориальная зона, она такой сложилась еще создателями парка. Есть прогулочная зона, где предусмотрены дорожки, цветники и детские площадки».

Авторы проекта пока не знают дальнейшую судьбу недостроенного спорткомплекса "Терра-Спорт". Поэтому и на макете он изображен недостроенным. Однако считается, что место будет, так или иначе, использоваться для занятий физкультурой.

Благоустройство территории у Дворца творчества-мемориалКСЕНИЯ БРЫЗГАЛОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ВЯТГУ:
«Главная идея этого парка - память о погибших во всех войнах. Мы решили поддержать эту идею новым архитектурным объектом – часовней».
 
Любой проект в непростые с экономической точки зрения времена должен удовлетворять одному важному требованию - быть достаточно скромным по затратам. Студенты учли и это. Даже дизайн-макет проекта можно назвать образцом экономности и находчивости. В качестве деревьев были использованы покрашенные в белый цвет веточки репейника из парка у дворца творчества "Мемориал".

КСЕНИЯ БРЫЗГАЛОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ВЯТГУ:
«Главной задачей проекта еще было не растратить много денег, чтобы можно было решить эти вопросы силами местных жителей даже».
 
На сегодняшний день организаторы конкурса отобрали 6 проектов благоустройства парка. Проголосовать за понравившийся может любой пользователь интернета на странице в социальной сети "В контакте". Там же можно найти ссылки на подробное описание и фотографии всех проектов. Искать нужно по тэгу #Больше чем парк. Добавим, что на сегодняшний день в числе лидеров народного голосования находится именно концепция архитекторов из ВятГУ.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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