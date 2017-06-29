Благоустройство территории у Дворца творчества-мемориал

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Минимум вложений, часовня и тихие прогулочные зоны. Так, возможно, будет выглядеть парк у Дворца творчества-мемориала через несколько лет. С авторами проекта встретился Иван Швецов.Каким должен быть парк у Дворца творчества мемориал? Этим вопросом сегодня озадачены и власти города, и архитекторы, и конечно, местные жители. Как показал опрос общественного мнения, кировчане не хотят видеть на территории парка никаких торговых и коммерческих площадок. Люди мечтают сохранить привычное место для тихого отдыха, максимально благоустроив и облагородив его. Именно этими соображениями и руководствовались студенты-архитекторы из ВятГУ.Авторы проекта пока не знают дальнейшую судьбу недостроенного спорткомплекса "Терра-Спорт". Поэтому и на макете он изображен недостроенным. Однако считается, что место будет, так или иначе, использоваться для занятий физкультурой.Любой проект в непростые с экономической точки зрения времена должен удовлетворять одному важному требованию - быть достаточно скромным по затратам. Студенты учли и это. Даже дизайн-макет проекта можно назвать образцом экономности и находчивости. В качестве деревьев были использованы покрашенные в белый цвет веточки репейника из парка у дворца творчества "Мемориал".На сегодняшний день организаторы конкурса отобрали 6 проектов благоустройства парка. Проголосовать за понравившийся может любой пользователь интернета на странице в социальной сети "В контакте". Там же можно найти ссылки на подробное описание и фотографии всех проектов. Искать нужно по тэгу #Больше чем парк. Добавим, что на сегодняшний день в числе лидеров народного голосования находится именно концепция архитекторов из ВятГУ.