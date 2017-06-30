Проект благоустройства парка у дворца творчества Мемориал "Солнечный город"

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«Мы делим функционально на зону тихого отдыха, концертную, спортивную мемориальную зону».

Мы продолжаем рассказывать о планах по благоустройству парка около Дворца творчества-Мемориала. Один из проектов, представленный группой кировских архитекторов, называется "Солнечный город". Чем он может быть интересен для жителей Кирова?Сейчас территория у дворца творчества "Мемориал" - это оазис тишины и спокойствия в самом центре города.При создании проекта под названием "Солнечный город" авторы из архитектурной мастерской постарались максимально сохранить уникальную атмосферу этого места.Авторы проекта гордятся тем, что сохранили существующие в парке тропинки, которые проложили люди своими ногами. Эти тропинки будут перестроены в регулярные дорожки, там появится освещение. Предполагается по проекту и детская зона с кафе, а также детский автодром.По проекту предусмотрено еще строительство фонтана и водопада перед Дворцом творчества "Мемориал", а также множество других ландшафтных и архитектурных решений. С ними можно познакомиться в интернете на страничке проекта по адресу "Больше чем парк. рф".Там же находится подробная информация об еще 5 проектах по благоустройству парка. Добавим, что до 31 июня текущего года любой желающий может отдать свой голос за тот или иной проект реконструкции на страничке в социальной сети "В контакте".