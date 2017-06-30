Проект благоустройства парка у дворца творчества Мемориал "Солнечный город"
Сегодня, 11:00 | Просмотров: 108 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Сейчас территория у дворца творчества "Мемориал" - это оазис тишины и спокойствия в самом центре города.
При создании проекта под названием "Солнечный город" авторы из архитектурной мастерской постарались максимально сохранить уникальную атмосферу этого места.
ЛИНА ГЕПОЛОВА, АВТОР ПРОЕКТА "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД":
«Мы делим функционально на зону тихого отдыха, концертную, спортивную мемориальную зону».
АНТОН МАТЮХИН, СОАВТОР ПРОЕКТА "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД":
«Многие считают, что детский автодром - это что-то шумное, коммерческое, большие картинги. На самом деле, это маленькие машинки для малышей, чтобы они изучали правила дорожного движения. Для обеспечения их досуга».
По проекту предусмотрено еще строительство фонтана и водопада перед Дворцом творчества "Мемориал", а также множество других ландшафтных и архитектурных решений. С ними можно познакомиться в интернете на страничке проекта по адресу "Больше чем парк. рф".
Там же находится подробная информация об еще 5 проектах по благоустройству парка. Добавим, что до 31 июня текущего года любой желающий может отдать свой голос за тот или иной проект реконструкции на страничке в социальной сети "В контакте".
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
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