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Новости / Общество

О новшествах выборов рассказали в областной избирательной комиссии

Сегодня, 10:07 | Просмотров: 186 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Новые технологии помогут ускорить подсчет результатов выборов. Кировская область станет одним из первых регионов, где будут испытывать пилотную программу автоматического создания протоколов избирательных комиссий. Как она будет работать и какие еще новшества ждут избирателей?

10 сентября в Единый день голосования в Кировской области состоятся выборы губернатора, депутатов Кировской городской думы, а также глав и депутатов городских и сельских поселений. 19 июля завершился прием документов. Сейчас в областной избирательной комиссии находятся заявления от пяти кандидатов в губернаторы Кировской области.

- Васильев Игорь Владимирович, Барсуков Николай, Черкасов Кирилл, Мамаев Сергей, Дубравин Николай - самовыдвиженец.

Сейчас кандидатам необходимо заручиться поддержкой депутатов и Глав Муниципальных образований - собрать не менее 218 подписей. Кандидату-самовыдвиженцу необходимо 5415 подписей избирателей. В этом году выборы пройдут с использованием электронных технологий. С помощью специальной программы протоколы с избирательных комиссий автоматически будут занесены в государственную систему "Выборы". Кроме того, вся информация из протоколов будет закодирована в кюар-коде: это удобно для наблюдателей, которые следят за ходом голосования.

О новшествах выборов рассказали в областной избирательной комиссииАЛЕКСЕЙ КРУГЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если проведение в ручном режиме - это до 2-3 недель, то здесь секунды, то есть фактически, если выборы заканчиваются в 10 часов, то уже к пол одиннадцатого будут результаты».

Система автоматической обработки протоколов в Единый день голосования будет опробована в двадцати регионах - там, где выбирают губернаторов. Это своего рода репетиция президентских выборов 2018 года, где ЦИК планирует уже повсеместно применять новую программу. Есть еще одно новшество для жителей Кировской области. Если гражданин в день выборов, 10 сентября, не сможет находиться по месту прописки, у него будет возможность проголосовать в любом городе региона. Сделать это можно заранее с 26 июля по 4 сентября.

АЛЕКСЕЙ КРУГЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Гражданин, который на момент проведения выборов будет находиться за пределами места постоянной регистрации, может подать заявление о включении его в реестр избирателей. Заявления будут приниматься в территориальной избирательной комиссии, в МФЦ».

Эту практику также планируют применить и в следующем году при выборах Президента, чтобы любой гражданин России смог отдать свой голос, в каком бы городе страны он не находился.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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