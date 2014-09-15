О новшествах выборов рассказали в областной избирательной комиссии

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Новые технологии помогут ускорить подсчет результатов выборов. Кировская область станет одним из первых регионов, где будут испытывать пилотную программу автоматического создания протоколов избирательных комиссий. Как она будет работать и какие еще новшества ждут избирателей?10 сентября в Единый день голосования в Кировской области состоятся выборы губернатора, депутатов Кировской городской думы, а также глав и депутатов городских и сельских поселений. 19 июля завершился прием документов. Сейчас в областной избирательной комиссии находятся заявления от пяти кандидатов в губернаторы Кировской области.Сейчас кандидатам необходимо заручиться поддержкой депутатов и Глав Муниципальных образований - собрать не менее 218 подписей. Кандидату-самовыдвиженцу необходимо 5415 подписей избирателей. В этом году выборы пройдут с использованием электронных технологий. С помощью специальной программы протоколы с избирательных комиссий автоматически будут занесены в государственную систему "Выборы". Кроме того, вся информация из протоколов будет закодирована в кюар-коде: это удобно для наблюдателей, которые следят за ходом голосования.Система автоматической обработки протоколов в Единый день голосования будет опробована в двадцати регионах - там, где выбирают губернаторов. Это своего рода репетиция президентских выборов 2018 года, где ЦИК планирует уже повсеместно применять новую программу. Есть еще одно новшество для жителей Кировской области. Если гражданин в день выборов, 10 сентября, не сможет находиться по месту прописки, у него будет возможность проголосовать в любом городе региона. Сделать это можно заранее с 26 июля по 4 сентября.Эту практику также планируют применить и в следующем году при выборах Президента, чтобы любой гражданин России смог отдать свой голос, в каком бы городе страны он не находился.