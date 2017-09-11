Игорь Васильев лидирует на выборах губернатора Кировской области.
Вчера, 22:17 | Просмотров: 773 | Версия для печати
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Появились первые предварительные итоги голосования на выборах главы Кировской области.
Подсчитаны первые бюллетени в 8 районах области.
Игорь Васильев набрал 65,86% голосов. На втором месте - Сергей Мамаев (17.38%), на третьем - Кирилл Черкасов (10.18%), четвертый - Николай Барсуков (4.44%).
Явка в целом по региону составила чуть более 30-ти процентов. По традиции, активнее голосовали жители районов. Лидер - Унинский район.
Предварительные итоги выборов официально подведет 11 сентября на пресс-конференции глава облизбиркома Алексей Круглов.
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