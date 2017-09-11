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Новости / Общество

В регионе подводят предварительные итоги Единого дня голосования

Сегодня, 12:05 | Просмотров: 83 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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По данным облизбиркома, в этом году самыми активными на выборах были жители Унинского района, где проголосовали более 50 процентов избирателей. Как проходило голосование в Кирове?

В регионе подводят предварительные итоги Единого дня голосованияНИНА НОВОСЕЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УИК №395:
«Мы находимся на избирательном участке № 395. Люди идут, уже проголосовало 100 человек».
 
Для жителей района Лепсе избирательный участок обустроили в спортивном зале. Главная задача, чтобы людям было комфортно и понятно: где взять бюллетень и куда его опускать. В Единый день голосования, кировчанам предстояло выбрать, кто станет губернатором Кировской области и каким будет состав Кировской городской Думы шестого созыва.

В регионе подводят предварительные итоги Единого дня голосованияРАИСА МАРЬИНА, ИЗБИРАТЕЛЬ:
«На выборы я всегда хожу. это очень важно, каждый выбирает своего кандидата. У кого какие есть трудности смогут высказать».
 
 
С самого утра проголосовали и первые лица города. Валерий Владыкин проявил свою гражданскую позицию и уже в утренние часы пришел на избирательный участок. Глава города отметил, что люди, которых мы выберем, поведут наш город к его юбилею в 2024 году.

В регионе подводят предварительные итоги Единого дня голосованияВАЛЕРИЙ ВЛАДЫКИН, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Это одно из тех событий, которое определяет развитие города и области на ближайшие пять лет. Сегодня формируется команда, которая будет принимать решения, они должны будут взять на себя ответственность за реализацию президентских проектов по строительству школ, ремонту дорог, дворовых территорий, благоустройству парков и скверов».

Напомним, 10 сентября двери избирательных участков открылись в 8 утра и закрылись в 20 часов вечера. В течение этого времени жители города Кирова и области смогли отдать свой голос за кандидатов, которым доверяют.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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