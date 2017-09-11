В регионе подводят предварительные итоги Единого дня голосования

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«На выборы я всегда хожу. это очень важно, каждый выбирает своего кандидата. У кого какие есть трудности смогут высказать».

По данным облизбиркома, в этом году самыми активными на выборах были жители Унинского района, где проголосовали более 50 процентов избирателей. Как проходило голосование в Кирове?Для жителей района Лепсе избирательный участок обустроили в спортивном зале. Главная задача, чтобы людям было комфортно и понятно: где взять бюллетень и куда его опускать. В Единый день голосования, кировчанам предстояло выбрать, кто станет губернатором Кировской области и каким будет состав Кировской городской Думы шестого созыва.С самого утра проголосовали и первые лица города. Валерий Владыкин проявил свою гражданскую позицию и уже в утренние часы пришел на избирательный участок. Глава города отметил, что люди, которых мы выберем, поведут наш город к его юбилею в 2024 году.Напомним, 10 сентября двери избирательных участков открылись в 8 утра и закрылись в 20 часов вечера. В течение этого времени жители города Кирова и области смогли отдать свой голос за кандидатов, которым доверяют.