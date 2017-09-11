В регионе подводят предварительные итоги Единого дня голосования
Сегодня, 12:05 | Просмотров: 83 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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НИНА НОВОСЕЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УИК №395:
«Мы находимся на избирательном участке № 395. Люди идут, уже проголосовало 100 человек».
Для жителей района Лепсе избирательный участок обустроили в спортивном зале. Главная задача, чтобы людям было комфортно и понятно: где взять бюллетень и куда его опускать. В Единый день голосования, кировчанам предстояло выбрать, кто станет губернатором Кировской области и каким будет состав Кировской городской Думы шестого созыва.
РАИСА МАРЬИНА, ИЗБИРАТЕЛЬ:
«На выборы я всегда хожу. это очень важно, каждый выбирает своего кандидата. У кого какие есть трудности смогут высказать».
ВАЛЕРИЙ ВЛАДЫКИН, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Это одно из тех событий, которое определяет развитие города и области на ближайшие пять лет. Сегодня формируется команда, которая будет принимать решения, они должны будут взять на себя ответственность за реализацию президентских проектов по строительству школ, ремонту дорог, дворовых территорий, благоустройству парков и скверов».
Напомним, 10 сентября двери избирательных участков открылись в 8 утра и закрылись в 20 часов вечера. В течение этого времени жители города Кирова и области смогли отдать свой голос за кандидатов, которым доверяют.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
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