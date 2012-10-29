Коллекционер масштабных моделей автомобилей Андраник Манукян
Сегодня, 10:30 | Просмотров: 118 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Герой нашего следующего сюжета имеет самый большой автопарк в Кирове. В нем больше 200 автомобилей, причем все они с легкостью помещаются в одной комнате.
Почти все коллекционеры моделей начали собирать свои коллекции в том прекрасном возрасте, когда новенькую машинку хотелось не только подержать в руках, но и поиграть, погонять ее по полу или столу. И не было страшно, если она сломается, ведь это же игрушка. Но с годами отношение к хобби меняется. Сейчас Андраник Манукян никому свои машинки в руки не дает, а от детей коллекцию вообще скрывает - одно неловкое движение и модель может лишиться двери или колеса. А это серьезный психологический удар.
«Когда я впервые увидел модель москвича, я был на 7 небе от счастья, выклянчил у родителей 3 р 50 коп на эту модель, это были большие деньги. У машины должна быть история, своя тайна».
Стоимость некоторых экземпляров игрушечных автомобилей на рынке начинается от 100 рублей и может достигать 5-6 тысяч долларов. Все зависит от степени достоверности копии. Верхний потолок цены сопоставим со стоимостью настоящего автомобиля. Машины, на которой можно ездить самому у Андраника сейчас нет, но зато про каждую из своих моделей он может рассказывать часами.
АНДРАНИК МАНУКЯН, КОЛЛЕКЦИОНЕР МАСШТАБНЫХ МОДЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ:
«Это автомобиль Сталина, ЗИС 110, сейчас его невозможно достать. Послевоенное время, все ездили на заграничных авто, а Сталин приказал сделать автомобиль представительского класса отечественный».
В коллекции есть и личный автомобиль Евы Браун и Гитлера, и военная техника 1 мировой войны и 2-й мировой войны, есть даже танки, и реактивные установки залпового огня. Сейчас Андраник собирает серию моделей автомобилей дореволюционного периода, марки Руссо-Балт. Такие модели ценятся среди приверженцев хобби особенно высоко.
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