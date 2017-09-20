Депутаты Кировской городской думы выбрали главу города

Поделиться новостью:

Накануне состоялось первое заседание депутатов Кировской городской думы шестого созыва. Главный вопрос повестки дня - выбор нового главы города.Первое заседание началось с поздравлений от главы региона и пожеланий работать в тесном сотрудничестве. От решений обновленного состава будет зависеть развитие города на ближайшие пять лет.Депутатский корпус выбрал нового главу города. На этот пост претендовали два человека: Елена Ковалева и Владимир Журавлев. Перед тем как приступить к процедуре голосования, оба кандидата выступили перед депутатами и ответили на вопросы. После тайного голосования большинством голосов новым главой города стала Елена Ковалева.Депутатский корпус выбрал заместителей председателя Кировской городской Думы, утвердил председателей и составы постоянных комиссий. Также в повестке дня был вопрос о прекращении полномочий главы администрации города Кирова, и конкурсе на замещение должности главы администрации.Добавим, что заместителями главы города на постоянной основе были избраны Александр Востриков и Алексей Рябов. Кроме того, в думе зарегистрированы четыре партийные фракции: "Единая Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР и КПРФ.