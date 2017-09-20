Депутаты Кировской городской думы выбрали главу города
Сегодня, 10:12 | Просмотров: 143 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Первое заседание началось с поздравлений от главы региона и пожеланий работать в тесном сотрудничестве. От решений обновленного состава будет зависеть развитие города на ближайшие пять лет.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я считаю, что мы должны работать вместе, в тесном тандеме, с тем, что бы делать и Кировскую область, и город Киров визитной карточкой региона. Чтобы делать его одним из лучших городов в РФ, а Кировскую область заметной на карте России, чтобы на нас могли равняться другие регионы».
Депутатский корпус выбрал нового главу города. На этот пост претендовали два человека: Елена Ковалева и Владимир Журавлев. Перед тем как приступить к процедуре голосования, оба кандидата выступили перед депутатами и ответили на вопросы. После тайного голосования большинством голосов новым главой города стала Елена Ковалева.
ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Спасибо за доверие, но один в поле не воин, только единой командой будем решать все вопросы. Спасибо».
Депутатский корпус выбрал заместителей председателя Кировской городской Думы, утвердил председателей и составы постоянных комиссий. Также в повестке дня был вопрос о прекращении полномочий главы администрации города Кирова, и конкурсе на замещение должности главы администрации.
Добавим, что заместителями главы города на постоянной основе были избраны Александр Востриков и Алексей Рябов. Кроме того, в думе зарегистрированы четыре партийные фракции: "Единая Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР и КПРФ.
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