ГИБДД предупреждает о повышенной опасности из-за первой наледи на дорогах
Вчера, 10:28 | Просмотров: 121 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Как правило, в это время в аварии попадают водители на летней резине. Сегодня инспекторы ГИБДД провели рейды, чтобы проверить, как кировчане подготовили свой автомобиль к зимней эксплуатации и напомнить автолюбителям о повышенной опасности именно в этот переходный период.
МИХАИЛ КИРИЛЛОВЫХ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР УГБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«0 градусов - самая опасная температура при движении на автомобиле Поскольку мокрое покрытие, которое казалось днем водой, водитель может в вечернее время , либо утреннее может идентифицировать, как влажное. На самом деле это уже голый лёд и создаёт большую опасность при движении».
А ещё предельно внимательным нужно быть на мостах, путепроводах и в тоннелях-там гололёд образуется в первую очередь. Эти сооружения нужно преодолевать очень осторожно. Даже если на автомобиле зимняя шипованная резина. Кстати о шипах. Если выбор сделан в их пользу, необходимо предупредить об этом других участников движения.
МИХАИЛ КИРИЛЛОВЫХ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР УГБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Помимо прочего, необходимо помнить, что те водители, которые захотели установить не фрикционные, а шипованные шины необходимо установить и опознавательный знак "шипы". За невыполнение данного требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 500 рублей».
И хотя большинство водителей сменили шины, далеко не все поменяли стиль вождения. Во-первых, пока нет плотного снежного покрова на дорогах, а на асфальте шипы хуже держат дорогу, чем летние шины. Во-вторых, сама резина намного твёрже. Так что до весны в повороты нужно входить гораздо медленнее.
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