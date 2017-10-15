ГИБДД предупреждает о повышенной опасности из-за первой наледи на дорогах

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Зима близко, значит и "День жестянщика" не за горами. Так уже традиционно называют резкий всплеск ДТП из-за первой наледи на дорогах. Готовы ли кировские водители к зиме?Как правило, в это время в аварии попадают водители на летней резине. Сегодня инспекторы ГИБДД провели рейды, чтобы проверить, как кировчане подготовили свой автомобиль к зимней эксплуатации и напомнить автолюбителям о повышенной опасности именно в этот переходный период.А ещё предельно внимательным нужно быть на мостах, путепроводах и в тоннелях-там гололёд образуется в первую очередь. Эти сооружения нужно преодолевать очень осторожно. Даже если на автомобиле зимняя шипованная резина. Кстати о шипах. Если выбор сделан в их пользу, необходимо предупредить об этом других участников движения.И хотя большинство водителей сменили шины, далеко не все поменяли стиль вождения. Во-первых, пока нет плотного снежного покрова на дорогах, а на асфальте шипы хуже держат дорогу, чем летние шины. Во-вторых, сама резина намного твёрже. Так что до весны в повороты нужно входить гораздо медленнее.