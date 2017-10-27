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Новости / Общество

В Зуевке бойцы Росгвардии спасли на пожаре четырех человек

Сегодня, 10:11 | Просмотров: 105 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Сотрудники Зуевского отделения Росгвардии спасли на пожаре четырех человек, трое из которых - дети. С отважными полицейскими встретилась наша съемочная группа.

В Зуевке бойцы Росгвардии спасли на пожаре четырех человекАНДРЕЙ ОВСЯННИКОВ, НАЧАЛЬНИК ЗУЕВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ РОСГВАРДИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Пожар мог стать причиной большой трагедии, если бы в этот момент рядом не оказалось ваших сотрудников. Прапорщика полиции Бажина Максима Александровича и старшего сержанта полиции - Ярославцева Александра Сергеевича. Их профессиональными действиями были спасены наши дети и имущество. При эвакуации ваши сотрудники проявили мужество и их четкие действия помогли предотвратить панику».
 
 
Это благодарственное письмо начальнику Зуевского отделения Росгвардии передал пострадавший Фёдор Моисеенков. Несколько дней назад с ним могла произойти настоящая трагедия. Загорелась баня, пристроенная к дому. В момент пожара внутри находилась его семья. Мужчине повезло, что рядом оказался патруль.

В Зуевке бойцы Росгвардии спасли на пожаре четырех человекМАКСИМ БАЖИН, СОТРУДНИК ЗУЕВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ РОСГВАРДИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Находились на маршруте патрулирования, вместе с нарядом ППС двигались по ул. Кирова. На перекрестке улиц Кирова и Островского мы увидели задымление. Сообщили в дежурную часть и выдвинулись на место происшествия».

Прибыв на место, росгвардейцы сначала осмотрели баню. Убедившись, что в ней не было людей, направились в жилые помещения. В доме находились женщина и трое детей.

В Зуевке бойцы Росгвардии спасли на пожаре четырех человекАЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВЦЕВ, СОТРУДНИК ЗУЕВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ РОСГВАРДИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Задымление было сильное уже. Я думаю, что она уже чувствовала. Может, у нее был какой-то шок, я не могу объяснить ее поведение. Мы вывели всех на улицу, затем помогли хозяину в сохранении наиболее ценных вещей».

Спасали сначала самое ценное - документы, затем, понимая что время еще есть, вынесли технику, одежду и даже крупную мебель. Сам пострадавший вспоминать события этого вечера не хочет, но благодарит сотрудников Росгвардии и полиции, которые оказались рядом.

В Зуевке бойцы Росгвардии спасли на пожаре четырех человекФЁДОР МОИСЕЕНКОВ, ПОСТРАДАВШИЙ:
«В бане загорелась обрешетка. В баню я не заходил. Нет проводки, там не было еще. Открыл дверь, увидел задымление, дверь сразу же закрыл, понял что возгорание. Вещи вынесли, они тут уже здесь были, детей эвакуировали, пожарную охрану уже вызвали».

А вот сами сотрудники вневедомственной охраны, никакого героизма и мужества в своих действиях не находят. Мужчины утверждают, что просто выполняли свою работу, а если кого-то и надо благодарить, то гражданских, не оставивших соседей в беде.

МАКСИМ БАЖИН, СОТРУДНИК ЗУЕВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ РОСГВАРДИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Тут, знаете, как происходило все это быстро. Пока находились в доме, тут уже соседи собрались. Спасибо им. Все помогали».

АЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВЦЕВ, СОТРУДНИК ЗУЕВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ РОСГВАРДИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На тот момент благодарности никто не ожидал, даже не думали об этом. Я считаю, что это наша работа и так на нашем месте поступил бы каждый. Независимо в погонах, не в погонах. Да и хотелось бы отметить помощь гражданских лиц, которые тоже принимали участие».

Тем не менее, храбрость, проявленная на службе, не осталась без внимания.
Получив благодарственное письмо, начальник отделения сразу сообщил о нём областному руководству.

АНДРЕЙ ОВСЯННИКОВ, НАЧАЛЬНИК ЗУЕВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ РОСГВАРДИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я незамедлительно передал данное обращение вышестоящему руководству, начальнику управления вневедомственной охраны по Кировской области и там было принято решение поощрить данных сотрудников почетными грамотами управления вневедомственной охраны».

Заслуженные грамоты сотрудники патруля получили в торжественной обстановке на юбилейном мероприятии Росгвардии.


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