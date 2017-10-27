В Зуевке бойцы Росгвардии спасли на пожаре четырех человек

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«Пожар мог стать причиной большой трагедии, если бы в этот момент рядом не оказалось ваших сотрудников. Прапорщика полиции Бажина Максима Александровича и старшего сержанта полиции - Ярославцева Александра Сергеевича. Их профессиональными действиями были спасены наши дети и имущество. При эвакуации ваши сотрудники проявили мужество и их четкие действия помогли предотвратить панику».

Сотрудники Зуевского отделения Росгвардии спасли на пожаре четырех человек, трое из которых - дети. С отважными полицейскими встретилась наша съемочная группа.Это благодарственное письмо начальнику Зуевского отделения Росгвардии передал пострадавший Фёдор Моисеенков. Несколько дней назад с ним могла произойти настоящая трагедия. Загорелась баня, пристроенная к дому. В момент пожара внутри находилась его семья. Мужчине повезло, что рядом оказался патруль.Прибыв на место, росгвардейцы сначала осмотрели баню. Убедившись, что в ней не было людей, направились в жилые помещения. В доме находились женщина и трое детей.Спасали сначала самое ценное - документы, затем, понимая что время еще есть, вынесли технику, одежду и даже крупную мебель. Сам пострадавший вспоминать события этого вечера не хочет, но благодарит сотрудников Росгвардии и полиции, которые оказались рядом.А вот сами сотрудники вневедомственной охраны, никакого героизма и мужества в своих действиях не находят. Мужчины утверждают, что просто выполняли свою работу, а если кого-то и надо благодарить, то гражданских, не оставивших соседей в беде.Тем не менее, храбрость, проявленная на службе, не осталась без внимания.Получив благодарственное письмо, начальник отделения сразу сообщил о нём областному руководству.Заслуженные грамоты сотрудники патруля получили в торжественной обстановке на юбилейном мероприятии Росгвардии.