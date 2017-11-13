РЖД: билеты в плацкартные и общие вагоны на 2018 год начнут продавать с 17 ноября.

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Напомним, ранее многие пассажиры были встревожены невозможностью купить билеты в плацкарт в поездах дальнего следования предварительно на 2018 год.

Как оказалось, ОАО "РЖД" ожидало решения ФАС РФ об индексации тарифов на будущий год. В итоге ведомство приняло решение о нулевой ставке индексации. Таким образом, с учетом ежегодной инфляции стоимость дешевых жд билетов увеличиваться не будет.

Продажа билетов в плацкартные и общие вагоны на поезда дальнего следования АО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество ОАО "РЖД") отправлением с 1 января 2018 года откроется 17 ноября 2017 года.

Как сообщает пресс-служба Кировского региона ГЖД, указанные сроки соответствуют правилам перевозок (приказ Минтранса России от 19.12.2013 года № 473 (ред. от 30.11.2016 года), а также дате вступления в силу приказа ФАС РФ об индексации тарифов, который по результатам правления ФАС РФ направлен на регистрацию в Минюст РФ.