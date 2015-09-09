В Кирове отметили Международный день слепых

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Накануне во всем мире отметили День слепых. Эта памятная дата была учреждена в честь французского педагога Валентина Гаюи, который одним из первых создал учебное заведение для слабовидящих. День слепых отметили и в Кирове.Праздничное мероприятие с подарками, пожеланиями и концертом состоялось в отделе библиотечного обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья библиотеки имени Герцена. В первую очередь, поздравительные слова звучали от руководителей областного общества слепых, которое много лет занимается помощью слабовидящим кировчанам.У всероссийского общества слепых есть для помощи много ресурсов: от центров реабилитации - до центров творческой самодеятельности. Однако, руководство регионального отдела отмечает, что с каждым годом все труднее привлекать в организацию молодых участников. Александр Галемов вступил в сообщество в 14 лет. Благодаря поддержке он всю жизнь успешно занимался музыкой, участвовал в конкурсах и занимал призовые места. Теперь мужчина пытается и сам помочь другим.В мероприятии приняли участие и инспекторы ГИБДД. Сотрудники инспекции вручили членам общества полезные подарки, среди которых были светоотражающие наклейки, значки и брелки.Все эти меры, позволят незрячим безопасно переходить дорогу. Однако, инспекторы напоминают водителям, что белая трость сама по себе должна быть символом особого отношения и внимания к пешеходу.В состав Кировской областной организации Всероссийского общества слепых на данный момент входит около 2500 человек и больше половины из них имеют первую группу инвалидности по зрению.