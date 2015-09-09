В Кирове отметили Международный день слепых
Вчера, 10:12 | Просмотров: 148 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Праздничное мероприятие с подарками, пожеланиями и концертом состоялось в отделе библиотечного обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья библиотеки имени Герцена. В первую очередь, поздравительные слова звучали от руководителей областного общества слепых, которое много лет занимается помощью слабовидящим кировчанам.
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ:
«Содействие занятости, обучение, это реабилитация социальная, привлечение к спорту. Вовлечение во все сферы деятельности. Чтобы он чувствовал себя не оторванным от общества, жил полноценной жизнью».
У всероссийского общества слепых есть для помощи много ресурсов: от центров реабилитации - до центров творческой самодеятельности. Однако, руководство регионального отдела отмечает, что с каждым годом все труднее привлекать в организацию молодых участников. Александр Галемов вступил в сообщество в 14 лет. Благодаря поддержке он всю жизнь успешно занимался музыкой, участвовал в конкурсах и занимал призовые места. Теперь мужчина пытается и сам помочь другим.
АЛЕКСАНДР ГАЛЕМОВ:
«Кому-то помогаю в компьютерной технике, в телефонах. Вот в данный момент телефоны сенсорные. Пытаюсь внедрить среди незрячих эти технологии. Обучаю, насколько это могу. Озвучиваю телефоны, обычные стандартные».
В мероприятии приняли участие и инспекторы ГИБДД. Сотрудники инспекции вручили членам общества полезные подарки, среди которых были светоотражающие наклейки, значки и брелки.
- Примерно ручка от трости, вот она 20 сантиметров, и буквально отступите еще 10 сантиметров - Посредине - Посредине. Это надо несколько штук наклеить.
Все эти меры, позволят незрячим безопасно переходить дорогу. Однако, инспекторы напоминают водителям, что белая трость сама по себе должна быть символом особого отношения и внимания к пешеходу.
ИРИНА НЕВИДНИЧАЯ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Пешеходы у нас самая незащищенная категория участников движения. Особенно слепые пешеходы. И естественно, даже вот белая трость, которая обязывает всех водителей пропустить пешехода, слепого пешехода, где бы он ни прошел, даже не по пешеходному переходу».
В состав Кировской областной организации Всероссийского общества слепых на данный момент входит около 2500 человек и больше половины из них имеют первую группу инвалидности по зрению.
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