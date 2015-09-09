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Новости / Общество

В Кирове отметили Международный день слепых

Вчера, 10:12 | Просмотров: 148 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Накануне во всем мире отметили День слепых. Эта памятная дата была учреждена в честь французского педагога Валентина Гаюи, который одним из первых создал учебное заведение для слабовидящих. День слепых отметили и в Кирове.

Праздничное мероприятие с подарками, пожеланиями и концертом состоялось в отделе библиотечного обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья библиотеки имени Герцена. В первую очередь, поздравительные слова звучали от руководителей областного общества слепых, которое много лет занимается помощью слабовидящим кировчанам.

В Кирове отметили Международный день слепыхСЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ:
«Содействие занятости, обучение, это реабилитация социальная, привлечение к спорту. Вовлечение во все сферы деятельности. Чтобы он чувствовал себя не оторванным от общества, жил полноценной жизнью».

У всероссийского общества слепых есть для помощи много ресурсов: от центров реабилитации - до центров творческой самодеятельности. Однако, руководство регионального отдела отмечает, что с каждым годом все труднее привлекать в организацию молодых участников. Александр Галемов вступил в сообщество в 14 лет. Благодаря поддержке он всю жизнь успешно занимался музыкой, участвовал в конкурсах и занимал призовые места. Теперь мужчина пытается и сам помочь другим.

В Кирове отметили Международный день слепыхАЛЕКСАНДР ГАЛЕМОВ:
«Кому-то помогаю в компьютерной технике, в телефонах. Вот в данный момент телефоны сенсорные. Пытаюсь внедрить среди незрячих эти технологии. Обучаю, насколько это могу. Озвучиваю телефоны, обычные стандартные».

В мероприятии приняли участие и инспекторы ГИБДД. Сотрудники инспекции вручили членам общества полезные подарки, среди которых были светоотражающие наклейки, значки и брелки.

- Примерно ручка от трости, вот она 20 сантиметров, и буквально отступите еще 10 сантиметров - Посредине - Посредине. Это надо несколько штук наклеить.

Все эти меры, позволят незрячим безопасно переходить дорогу. Однако, инспекторы напоминают водителям, что белая трость сама по себе должна быть символом особого отношения и внимания к пешеходу.

В Кирове отметили Международный день слепыхИРИНА НЕВИДНИЧАЯ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Пешеходы у нас самая незащищенная категория участников движения. Особенно слепые пешеходы. И естественно, даже вот белая трость, которая обязывает всех водителей пропустить пешехода, слепого пешехода, где бы он ни прошел, даже не по пешеходному переходу».

В состав Кировской областной организации Всероссийского общества слепых на данный момент входит около 2500 человек и больше половины из них имеют первую группу инвалидности по зрению.


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