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Новости / Общество

Заседание Правительства Кировской области

Сегодня, 10:20 | Просмотров: 96 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Как снизить ставки по ипотечным кредитам, помочь многодетным семьям и обманутым дольщикам? Улучшение жилищных условий людей стало центральной темой заседания областного правительства.
 
 
Заседание Правительства Кировской области началось с отчета за исполнением областного бюджета. Год еще не закрыт, а позитивные сдвиги уже ощутимы - Во-первых, все социальные обязательства перед жителями области выполнены. Во-вторых, собственные доходы выше запланированных, в том числе за счет налоговых поступлений. Большие ставки сейчас на имущественный налог, от граждан ждут ответственного отношения к его погашению.

Заседание Правительства Кировской областиЛАРИСА МАКОВЕЕВА, МИНИСТР ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Для бюджета области это порядка 1.5 млрд. рублей. От поступления данного налога зависят вопросы финансирования отраслей социальной сферы и дорожного фонда».
 
 
В центре повестки тема улучшения жилищных условий граждан. На заседании обсудили возможности снижения процентной ставки по ипотечным кредитам до 7%. Члены Правительства приняли решение детально изучить вопрос возможного участия региона в программе льготного ипотечного кредитования. На помощь могут рассчитывать и многодетные семьи, которым были предоставлены земельные участки под строительство. Больной вопрос - подъездов к участкам, возможно, решить за счет проектов " Безопасные и качественные дороги" и ППМИ. Еще один важный вопрос, который находится под постоянным контролем - это проблемы долевого строительства. Правительство сегодня определило конкретные меры помощи обманутым дольщикам. Кроме того, были приглашены активисты от различных групп пострадавших.

- Почему не поднимается вопрос о достраивании объекта за счет регионального или федерального бюджета? Возможно ли это?

Заседание Правительства Кировской областиИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В настоящее время это невозможно. Данная деятельность регулируется 214 ФЗ, который не предполагает выделение на достройку средств из бюджета региона или Федерации. Речь можно вести о привлечении нового инвестора, который будет заинтересован в достройке этих домов».
 
 
Чтобы привлекать инвесторов, необходимы новые законные механизмы. И они есть. Проект регионального Закона о передачи недостроенного объекта другому застройщику в стадии доработки. В силу документ должен вступить в марте 2018 года.

Заседание Правительства Кировской областиИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Другим застройщикам выделят земельные участки, на которых они смогут реализовать свои инвестпроекты и за счет заработанных средств достроить дома и предоставить жителям квартиры».
 
 
Особое внимание на заседании уделили вопросу передачи муниципальных школ в областную собственность. С 1 января 2018 года на областной уровень будут переданы ещё 29 муниципальных школ.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В каждом районе будет опорная школа, которая будет областной. Через нее будет проходить вся работа с учителями, организована работа школьных автобусов и мобильных учителей. Это будет единая служба по примеру системы, которая уже работает в здравоохранении».
 
 
Стоит сказать, что Кировская область выступит пилотным регионом по реализации проекта "Опорных школ", который впоследствии будет реализован по всей стране. Проект позволит обеспечить равные возможности в получении знаний для всех школьников области независимо от места их проживания.


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