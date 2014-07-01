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«Для бюджета области это порядка 1.5 млрд. рублей. От поступления данного налога зависят вопросы финансирования отраслей социальной сферы и дорожного фонда».

«В настоящее время это невозможно. Данная деятельность регулируется 214 ФЗ, который не предполагает выделение на достройку средств из бюджета региона или Федерации. Речь можно вести о привлечении нового инвестора, который будет заинтересован в достройке этих домов».

«Другим застройщикам выделят земельные участки, на которых они смогут реализовать свои инвестпроекты и за счет заработанных средств достроить дома и предоставить жителям квартиры».

«В каждом районе будет опорная школа, которая будет областной. Через нее будет проходить вся работа с учителями, организована работа школьных автобусов и мобильных учителей. Это будет единая служба по примеру системы, которая уже работает в здравоохранении».

Как снизить ставки по ипотечным кредитам, помочь многодетным семьям и обманутым дольщикам? Улучшение жилищных условий людей стало центральной темой заседания областного правительства.Заседание Правительства Кировской области началось с отчета за исполнением областного бюджета. Год еще не закрыт, а позитивные сдвиги уже ощутимы - Во-первых, все социальные обязательства перед жителями области выполнены. Во-вторых, собственные доходы выше запланированных, в том числе за счет налоговых поступлений. Большие ставки сейчас на имущественный налог, от граждан ждут ответственного отношения к его погашению.В центре повестки тема улучшения жилищных условий граждан. На заседании обсудили возможности снижения процентной ставки по ипотечным кредитам до 7%. Члены Правительства приняли решение детально изучить вопрос возможного участия региона в программе льготного ипотечного кредитования. На помощь могут рассчитывать и многодетные семьи, которым были предоставлены земельные участки под строительство. Больной вопрос - подъездов к участкам, возможно, решить за счет проектов " Безопасные и качественные дороги" и ППМИ. Еще один важный вопрос, который находится под постоянным контролем - это проблемы долевого строительства. Правительство сегодня определило конкретные меры помощи обманутым дольщикам. Кроме того, были приглашены активисты от различных групп пострадавших.Чтобы привлекать инвесторов, необходимы новые законные механизмы. И они есть. Проект регионального Закона о передачи недостроенного объекта другому застройщику в стадии доработки. В силу документ должен вступить в марте 2018 года.Особое внимание на заседании уделили вопросу передачи муниципальных школ в областную собственность. С 1 января 2018 года на областной уровень будут переданы ещё 29 муниципальных школ.Стоит сказать, что Кировская область выступит пилотным регионом по реализации проекта "Опорных школ", который впоследствии будет реализован по всей стране. Проект позволит обеспечить равные возможности в получении знаний для всех школьников области независимо от места их проживания.