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Новости / Общество

В Кирове борются с гололедом.

Сегодня, 14:11 | Просмотров: 33 | Версия для печати
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Резкое похолодание превратило улицы и тротуары в каток.
 
За сутки на улицы города было высыпано 282 тонны противогололёдных материалов. В вечернее и ночное время все подрядчики вывели специализированные машины на городские трассы.
 
От снега и наледи улицы Кирова очищали 53 машины. Технике помогали 38 бригад - 116 человек.
 
В первую очередь уборка и посыпка были организованы на самых «проблемных» участках центральных улиц - Московской, Ленина, Воровского, Октябрьского проспекта, а также на участках с наибольшим трафиком автомобилей и пешеходов.
 
Синоптики на ближайшие сутки прогнозируют небольшие осадки в виде снега, местами - дождя. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -3 +2 °C.
 
На дорогах сохранится гололедица.


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