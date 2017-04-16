В Кирове борются с гололедом.

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Резкое похолодание превратило улицы и тротуары в каток.

За сутки на улицы города было высыпано 282 тонны противогололёдных материалов. В вечернее и ночное время все подрядчики вывели специализированные машины на городские трассы.

От снега и наледи улицы Кирова очищали 53 машины. Технике помогали 38 бригад - 116 человек.

В первую очередь уборка и посыпка были организованы на самых «проблемных» участках центральных улиц - Московской, Ленина, Воровского, Октябрьского проспекта, а также на участках с наибольшим трафиком автомобилей и пешеходов.

Синоптики на ближайшие сутки прогнозируют небольшие осадки в виде снега, местами - дождя. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -3 +2 °C.

На дорогах сохранится гололедица.